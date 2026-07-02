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Férias escolares: PRF inicia operação no Pará; veja dicas para uma viagem segura

Ação da Polícia Rodoviária Federal vai até 3 de agosto para reduzir acidentes e crimes nas estradas do Pará

O Liberal
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Operação Férias Escolares 2026: PRF reforça policiamento e fiscalizações no Pará. (Foto: PRF)

A Operação Férias Escolares 2026 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa nesta sexta-feira (3/7) no Pará. A ação, que se estende até 3 de agosto, tem como objetivo intensificar o policiamento ostensivo e as orientações de trânsito nas rodovias federais do estado.

As diligências serão concentradas em locais e períodos de maior movimento de veículos. Em julho, com as férias escolares, o tráfego nas rodovias federais aumenta, elevando consideravelmente o risco de sinistros.

No mês de julho do ano passado, a PRF no Pará registrou 95 sinistros de trânsito, com 140 feridos. Destes, 40 foram classificados como graves, e 29 pessoas perderam a vida nas estradas federais do estado.

Estratégias e efetivo da operação

Ao longo da operação, a PRF concentrará esforços para reduzir esses números preocupantes. A maioria dos sinistros registrados está associada a infrações graves, como excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool.

Outras causas incluem a negligência no uso de equipamentos de segurança obrigatórios e a realização de ultrapassagens indevidas. As ações visam combater esses comportamentos de risco nas rodovias.

Também serão implementadas ações educativas de trânsito. O objetivo é conscientizar condutores e usuários das rodovias sobre o papel fundamental de cada um na redução de sinistros e mortes. O foco será nos comportamentos que mais contribuem para ocorrências.

Para a Operação Férias Escolares 2026, cerca de 350 policiais serão escalados em regime de revezamento. A atenção será especialmente voltada para a BR-316, importante rodovia federal, além de outros trechos críticos identificados no Pará.

Orientações para uma viagem segura

  • Respeite os limites de velocidade, mantenha distância segura dos veículos, faça ultrapassagens apenas em locais permitidos e redobre a atenção no trânsito.
  • Antes de viajar, faça uma revisão preventiva do veículo. Verifique pneus, sistema de iluminação, equipamentos obrigatórios e níveis de óleo.
  • Planeje a viagem evitando os horários de maior movimento. Dirigir cansado aumenta o risco de erros. Faça pausas para descanso ou reveze a direção a cada três ou quatro horas.

Canais de atendimento

Em caso de emergência, ligue para o número 191 ou compareça a uma das unidades operacionais da PRF.

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