Férias escolares: PRF inicia operação no Pará; veja dicas para uma viagem segura

A Operação Férias Escolares 2026 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa nesta sexta-feira (3/7) no Pará. A ação, que se estende até 3 de agosto, tem como objetivo intensificar o policiamento ostensivo e as orientações de trânsito nas rodovias federais do estado.

As diligências serão concentradas em locais e períodos de maior movimento de veículos. Em julho, com as férias escolares, o tráfego nas rodovias federais aumenta, elevando consideravelmente o risco de sinistros.

No mês de julho do ano passado, a PRF no Pará registrou 95 sinistros de trânsito, com 140 feridos. Destes, 40 foram classificados como graves, e 29 pessoas perderam a vida nas estradas federais do estado.

Estratégias e efetivo da operação

Ao longo da operação, a PRF concentrará esforços para reduzir esses números preocupantes. A maioria dos sinistros registrados está associada a infrações graves, como excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool.

Outras causas incluem a negligência no uso de equipamentos de segurança obrigatórios e a realização de ultrapassagens indevidas. As ações visam combater esses comportamentos de risco nas rodovias.

Também serão implementadas ações educativas de trânsito. O objetivo é conscientizar condutores e usuários das rodovias sobre o papel fundamental de cada um na redução de sinistros e mortes. O foco será nos comportamentos que mais contribuem para ocorrências.

Para a Operação Férias Escolares 2026, cerca de 350 policiais serão escalados em regime de revezamento. A atenção será especialmente voltada para a BR-316, importante rodovia federal, além de outros trechos críticos identificados no Pará.

Orientações para uma viagem segura

Respeite os limites de velocidade, mantenha distância segura dos veículos, faça ultrapassagens apenas em locais permitidos e redobre a atenção no trânsito.

Antes de viajar, faça uma revisão preventiva do veículo. Verifique pneus, sistema de iluminação, equipamentos obrigatórios e níveis de óleo.

Planeje a viagem evitando os horários de maior movimento. Dirigir cansado aumenta o risco de erros. Faça pausas para descanso ou reveze a direção a cada três ou quatro horas.

Canais de atendimento

Em caso de emergência, ligue para o número 191 ou compareça a uma das unidades operacionais da PRF.