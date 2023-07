PRF registra 4 mortes no 1º final de semana de julho nas rodovias e estradas federais do Pará

Do dia 30 junho a 2 julho deste ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou quatro mortes por acidentes em rodovias e estradas federais do Pará. Ao todo, o órgão computou sete acidentes, dos quais cinco foram considerados graves e deixaram sete pessoas feridas. Os dados, divulgados pela polícia nesta segunda-feira (3), apesar de não darem detalhes sobre onde e como essas mortes ocorreram, são um balanço parcial da Operação Férias Escolares, operada em rodovias e estradas federais nacionais, incluindo o Estado.

VEJA MAIS

Ainda conforme os números divulgados pela PRF, em relação a fiscalização, foram 1.437 pessoas e 1.218 veículos fiscalizados. Os agentes realizaram 759 testes de alcoolemia (bafômetro) para verificar a quantidade de álcool presente no sangue dos condutores, sendo que sete deles foram autuados por exceder o limite permitido pelo Código de Trânsito Brasileira, que é de 0,06%.

Conforme os registros, 20 pessoas cometeram a infração de pilotar ou ocupar um veículo sem capacete. Foram 23 autuações pela utilização do cinto de segurança e 11 de crianças que não utilizavam a cadeirinha, que são obrigadas por lei.

Já falando de prisões, a PRF prendeu oito pessoas, sendo que uma foi por alcoolemia. Dois veículos foram recuperados e uma arma apreendida.

Operação Férias Escolares

No Pará, cerca de 250 policiais participam do reforço da “Operação Férias Escolares 2023”, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que começou desde o dia 30 de junho (30) e vai até 31 de julho. O objetivo é fortalecer o policiamento ostensivo e as orientações de trânsito em locais e horários com um maior fluxo de veículos, incidência de acidentes e de crimes nas rodovias e estradas. Em especial na l BR-316, que liga a capital paraense ao interior do estado. Os agentes em escala de revezamento durante os cinco finais de semana de julho.