PRF de Santarém recupera veículos com registro de roubo durante fiscalização em Rurópolis

Os Policiais Rodoviários Federais da delegacia de Santarém, recuperaram na tarde desta quinta-feira (16), duas motos com registro de roubo na cidade de Cuiabá (MT) e Altamira (PA) respectivamente. A ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina na BR-230, a 980 quilômetros do município de Rurópolis.

Durante uma abordagem os policiais analisaram que duas motocicletas, dos modelos Honda Biz 125 e Honda POP 100, estavam com as placas trocadas. Após uma consulta aos sistemas da polícia foi verificado que as motos foram roubadas no ano de 2015.

Os veículos foram apreendidos e os responsáveis foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Rurópolis a fim de serem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.