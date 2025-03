Previsão aponta tempo nublado e chuvas nesta terça-feira (18) e na semana

A previsão do tempo e o clima para terceira semana do mês de março deve ser de céu nublado durante a maior parte do dia e chuvas de fraca a média intensidade, principalmente ao final das noites. A expectativa é que a semana tenha o acumulado de chuva entre 100 a 120 mm. O sol deve aparecer somente pela parte da manhã. As tardes e as noites devem ser nubladas e com chuvas em praticamente todo o Estado do Pará.

O Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico (NMH), da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), aponta que nesta terça-feira (18/03), a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) manterá áreas de instabilidade sobre o território paraense. O evento climático propiciará chuvas sobre o Pará em todas as mesorregiões, principalmente no centro-norte, quando as chuvas tendem a ocorrer de maneira mais generalizada e acompanhadas por trovoadas. É importante ressaltar, atenção para os horários de marés altas, principalmente quando associadas as chuvas.

Na manhã dessa terça-feira (18/03), a Região Metropolitana de Belém (RMB) deve ter poucas nuvens com céu parcialmente nublado. O sol deve aparecer mais durante a manhã. As chuvas de leves a moderadas com trovoadas devem ocorrer pela parte da tarde. A noite deve ser mantido o mesmo clima com nuvens e chuva no início da noite. Em Belém, temperaturas tem a máxima de 30°C e mínima de 23°C e umidade relativa do ar variando entre 70 a 97%, com ventos fracos a moderados predominantes de leste.

A previsão da preamar em Belém nesta terça-feira ocorrerá às 01h40, com 3,1 metros, e às 13h47, com 3,20 metros. A baixa-mar ocorrerá às 8h25 e às 20h42. Em Salinas, a preamar será às 9h23, com 4,67 m, e às 21h38, com a altura de 4,43m. As marés mais altas do mês de 3,78 m devem ocorrer na próxima segunda-feira (24/03) e também nos dias 28, 29, 30 e 31 de março.

No nordeste paraense, terá poucas nuvens a parcialmente nublado na manhã com chuvas leves a moderadas, principalmente no litoral. As pancadas de chuva isoladas com trovões devem ocorrer pela tarde. E a noite continuará nublada com poucas nuvens. Em Igarapé-Açu, as temperaturas devem ter máxima de 31ºC e mínima de 22ºC e umidade relativa do ar variando entre 75 a 98%.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) adianta que o mês de março deve ter chuva em quase todos os dias. A previsão é que chova em 28 dias dos 31 deste mês. O Inmet já registra até o momento 314,9 mm no acumulado do mês. A média histórica de chuvas do mês de março é de 506,3 mm. Até sábado (22/03) desta semana, Belém deve ter chuvas pela tarde e noite. “A tendência são chuvas em torno de 10 mm a 20 mm, mas não se descarta uma chuva de maior intensidade”, explica o meteorologista do Inmet José Raimundo Abreu.

“Embora tenha muitas nuvens, a temperatura chegou a 32,4°C e 33,4°C ao meio-dia ontem (16/03). Quando sai o sol a temperatura dá um pico. A maioria das instituições estão errando a temperatura de Belém, porque a gente passa muitas horas com temperatura baixas, mas quando sai o sol dá um pico, que chega a 32°C a 33°C. E de noite faz frio”, destaca Abreu.