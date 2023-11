Prefeitura de Cametá promove projeto econômico sustentável e iniciativas de preservação ambiental

A prefeitura de Cametá iniciou o projeto "Cametá 400 anos: Território Sustentável". A iniciativa reúne sustentabilidade, recuperação de áreas degradadas e infraestrutura para o desenvolvimento rural sustentável. Toda a comunidade atua de maneira consciente com as preocupações ambientais a partir da implementação de 50 viveiros agroecológicos construídos nos Distritos do município.

Os espaços são administrados pela própria comunidade com o apoio da assistência técnica da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Econômico (SEMADRE). Periodicamente, as equipes fornecem sacolas, sementes, sistemas de irrigação e máquinas agrícolas para aradar mil hectares de terras para os produtores. Nos viveiros foram plantadas mudas frutíferas de café, cacau e açaí, além de andiroba e o cedro, cujas espécies podem ser usadas tanto para o extrativismo quanto para o reflorestamento da área. Paralelamente, serão construídos 30 tanques ecológicos para a criação de peixes.

O projeto promove, também, a conscientização ambiental, educando os agricultores sobre a importância da preservação. João Domingos Sanches, que vive há 41 anos na comunidade de Seringueira, Distrito de Porto Grande, em Cametá, contou que haverá muita diferença na forma como irão lidar com as suas terras.

"Vamos ter as mudas cedidas pela Prefeitura, um hectare aradada para a gente plantar e mais o sistema de irrigação para o período da seca. Isso é muito importante para nós que nunca sonhamos com essas melhorias por aqui", explica o agricultor.

O projeto cametaense garante desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda, desde a preparação do viveiro até o momento da colheita. De acordo com Benedito Estumano, de 42 anos, desde criança trabalha no ramo da agricultura com seus irmãos, no Distrito de Bom Jardim, em Cametá:

"Nós não temos muito conhecimento, mas com essa iniciativa de trabalhar de forma sustentável, recebendo assistência técnica e capacitação vão nos ajudar a produzir mais, sem precisar queimar e gerar impacto no meio ambiente”, afirmou Benedito.

A prefeitura atua junto às instituições como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) e Universidades. Segundo a prefeitura, a articulação com as instituições possibilitou a ampliação da abordagem para uma possível industrialização e comercialização da produção com a implantação de uma agroindústria na cidade.

“Provamos que é possível conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação da natureza. Agora, levaremos esse trabalho além. Trabalhemos na industrialização da produção e agregar valor no produto final para fazer a economia local circular”, afirmou.