Inscrições para o Processo Seletivo 2021 da UFPA terminam nesta sexta-feira (5)

O prazo para as inscrições no Processo Seletivo 2021 da UFPA terminam nesta sexta-feira (5), às 17h. Até o momento a instituição já recebeu mais de 93 mil solicitações de inscrição, que pode ser feita aqui.

As (os) candidatas (os) que estudaram todo o ensino médio na rede pública ou com bolsa integral na rede privada podem pedir a isenção da taxa de inscrição. O Ceps vai analisar os pedidos e, a partir do dia 8 de fevereiro, irá divulgar o resultado na área de inscrição de quem solicitou o benefício.

Quem não tiver o pedido aceito e quiser concorrer às vagas do PS 2021 terá, então, até o dia 19 de fevereiro para fazer o pagamento da taxa de R$ 50 reais.

O Processo Seletivo 2021 da UFPA mantém as mesmas regras dos últimos concursos. O preenchimento das vagas utiliza como base os resultados obtidos pelas (os) candidatas(os) nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020, em suas diferentes modalidades.

As(os) estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas localizadas em um dos estados da Região Norte recebem bônus de 10% sobre o valor da nota obtida no Enem.

Não há alterações em relação ao Sistema de Cotas, observando o disposto nas Leis n. 12.711/2012 e n. 13.409/2016. Metade das vagas da Instituição segue reservada para os(as) egressos(as) da rede pública de ensino. Desse percentual, 50% das vagas são destinadas a quem é oriundo de família com renda per capita de até 1,5 salário mínimo, e, dessas vagas, no mínimo 78% serão direcionadas para pessoas negras (pretas ou pardas) e indígenas.

Ainda pelo Sistema de Cotas da UFPA, pelo menos 7,76% das vagas serão reservadas a Pessoas com Deficiência (PcD). Além disso, PcD podem se candidatar a uma vaga extra, criada pela Universidade, em todos os cursos ofertados. Saiba mais sobre o Sistema de Cotas e as cotas para PcD.

Em quadros do edital, as (os) candidatas(os) podem conferir, com mais detalhes, os grupos de inscrição e os grupos de vagas aos quais concorrerão de acordo com o seu perfil. Assim, será possível perceber, de maneira clara, que um(a) mesmo(a) candidato(a) concorrerá, em muitas ocasiões, a vagas que pertencem a mais de um grupo de cota.

Mudanças - Em virtude das restrições impostas para minimizar o risco de contágio pelo novo coronavírus, não haverá prova de habilidades para os cursos de Dança e Música. O Enem será, portanto, a única prova para os cursos.

A partir deste ano, quem deseja concorrer a vagas pelo Sistema de Cotas reservadas a pessoas negras deverá se apresentar a uma Comissão de Heteroidentificação, que irá analisar se o fenótipo de cada candidato(a) confirma a autodeclaração apresentada no ato de inscrição.