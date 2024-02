Prainha e São Geraldo do Araguaia recebem visitas técnicas para prevenir desastres naturais

Os municípios de Prainha, no oeste do Pará, e São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Estado, integram a programação de visitas de pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil (SGB), a partir desta segunda-feira (19), para prevenir desastres naturais. São levantadas informações para subsidiar ações de monitoramento e alerta de desastres, de planejamento urbano e de gestão territorial. A ação é promovida pelo Ministério de Minas e Energia e acontece até o dia 9 de março. Os pesquisadores visitam dez municípios de Alagoas, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Santa Catarina para mapear áreas de risco.

O Ministério de Minas e Energia informa que as cidades de Casinhas, Catende, Palmares e São Vicente Férrer, em Pernambuco; Prainha e São Geraldo do Araguaia, no Pará; e Capetinga, em Minas Gerais, serão analisadas por mapeamento de áreas de risco que identifica setores com potencial de sofrer danos por eventos geo-hidrogeológicos (como deslizamentos e inundações).

A visita de pesquisadores nos municípios de Laguna e Sangão, em Santa Catarina, servirá para elaboração de Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e de Inundações. Esse levantamento de dados auxilia prefeituras em ações de planejamento e gestão territorial e de prevenção de desastres naturais, de vez que indica a possibilidade de ocorrerem deslizamentos e fluxo de detritos e ainda inundações e enxurradas.

Já em Arapiraca (AL), os técnicos vão elaborar uma Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização. Esse documento traduz a capacidade dos terrenos para suportar os diferentes usos e práticas da engenharia e do urbanismo, com o mínimo de impacto possível e com o maior nível de segurança para a população. Esse tipo de Carta contribui para o crescimento planejado da ocupação adequada do meio físico.

Sobre o levantamento

Durante o trabalho, as equipes do SGB contarão com o apoio das prefeituras e defesas civis locais. Após a finalização dos estudos, os relatórios e mapas são entregues aos gestores municipais e aos órgãos de defesa civil nas esferas municipal, estadual e federal.

Vitor Saback, secretário nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, destaca: "Sabemos que muitos municípios não têm condições de realizar esse mapeamento por conta própria e, por isso, a atuação do SGB é tão importante. A atividade de prevenção de desastres realizado pelo nosso Serviço Geológico é fundamental para a prevenção de desastres e para a preservação de vidas, caso eles ocorram".