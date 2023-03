'Povo da rua é invocado para fazer o bem, também cura', diz Ronaldo de Oxóssi

O Pai de Santo Ronaldo de Oxóssi é o entrevistado desta edição de O Liberal Ananindeua. Dirigente do terreiro "Ilê asé arô ode ofanybuem", no bairro do Icuí, em Ananindeua, Pai Ronaldo trabalha com as linhas da Umbanda e do Candomblé. Entre as respostas concedidas á reportagem, o religioso explicou as diferenças e semelhanças entre as linhas espirituais, falou sobre a função dos chamados ‘Povo da Rua’, rencarnações, Aruanda, além de traçar um paralelo entre as religiões espíritas. Confira:

Sr Ronaldo, quais as diferenças e as semelhanças entre a Umbanda e o Candomblé?

Ambas cuidam da evolução da espiritualidade do ser humano. Existem semelhanças, a começar pela cultura afro presente na criação de ambas, nas comidas arriadas aos orixás e às entidades, e também nas ervas, bastante utilizadas na iniciação tanto na umbanda, como no candomblé. A umbanda visa muito o lado espírito, que é o lado dos caboclos e outras entidades, como caboclos, preto velhos, exus, erês, índios. Então, ela tem esse leque de vários encontros de entidades e de energias. O candomblé ele cuida mais de divindades, orixás de energia elevada. Então o candomblé ele cuida da evolução dos orixás, eu costumo dizer que é o nível mais elevado de espiritualidade. Ambas fazem parte do que costumo chamar de faculdade espiritual.

O Candomblé e a Umbanda são religiões espíritas?

Não tem nada a ver com a religião Espiríta. O tratar é diferente. No final é a mesma energia, é o mesmo rumo, é o mesmo caminho dentro dessa verdade estudada e guardada por várias religiões, doutrinas, escolas esotéricas e tudo mais. Mas o tratar é diferente.

O que representa o chamado ‘povo da rua’ na Umbanda?

Infelizmente a grande maioria das pessoas tem como visão que o povo da rua é somente a maldade e a maldade está na cabeça de cada ser humano. Umbanda trabalha com o que chamamos povo da direita e da esquerda, que são no caso exu, pombagiras ou malandros, que são invocados para fazer o bem, eles também curam. Cada um deles tem sua força, sua forma de trabalho, métodos de ensino. Infelizmente, algumas pessoas usam essas entidades muito para fazer pedidos pessoais e é aqui que digo que a luz está dentro de cada um, da forma que você a utiliza. Se for para o bem, o bem será feito. Eu trabalho sempre com positividade.

Como que o Candomblé e a Umbanda compreendem o ciclo de reencarnação?

O nosso conhecimento nos diz que quem reencarna são as pessoas que tem a mediunidade, as espiritualidades aguçadas. Ela tem o merecimento de novamente retornar, seja para ajudar a população ou para cumprir um ciclo nesse plano terreno, o que não foi cumprido na vida passada. Não são todos que tem esse merecimento de reencarnar.

É possível alguém que foi negro numa vida, reencarnar como branco numa outra?

Sim. Tem pessoas que foram brancas numa vida e que reencarnaram como negro ou vice-versa, assim como tem quem tenha sido mulher e reencarnou como homem. Para Luduaia e Oxalá não existe cor, sexo, religião e muito menos dinheiro, pessoa. Ele reencarna pela potência do que a pessoa é ou pela dívida que ainda tem a pagar no plano terreno.

O que é Aruanda?

Aruanda é um plano espiritual. É justamente aonde reside as entidades mais evoluídas, como Preto Velho. Eles moram na Aruanda. Uma dimensão, um outro portal. Aruanda é acima de nós. Aonde ficam justamente os orixás, as energias mais puras. Eles vem no plano terreno para nos aliviar, para trazer positividade para nossa espiritualidade.

Sr Ronaldo, nos últimos anos as religiões de matriz africana se mostraram mais, ganharam destaque. Mas ao mesmo tempo, houve um aumento ds casos de intolerância religiosa. Como o sr avalia a expansão das religões em Ananindeua?

Felizmente nossa religião ganhou mais força ao se mostrar. Mas ainda temos aqui muitas pessoas que são ignorantes. Ignorantes com relação ao conhecimento, não procuram se aprofundar para poder se libertar do preconceito. Ultimamente temos sofrido muitas represálias. Vários terreiros aqui foram abordados de forma violenta, depedrados por intolerantes. Mas quando eu falo ‘intolerante’, eu não falo só das pessoas de fora, eu falo de pessoas também de dentro da religião. Porque para mim, intolerância religiosa é aquela que você não deixa que a pessoa viva o que pode viver dentro da religião, para com a religião e na religião. Um exemplo, para mim, intolerância religiosa é quando algum irmão de santo ignora alguém devido a suas vestes, que não tem condições financeiras. Isso também é intolerância. Muitas das vezes, vemos intolerância dentro dos nossos templos, vinda dos próprios irmãos de matriz africana.