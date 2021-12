Por unanimidade, conselho aprova inclusão do sistema de cotas raciais para vestibular da Uepa

Na manhã desta quarta-feira (22), o Conselho Universitário da Universidade Estadual do Pará (Uepa) se reuniu para dar início à votação sobre a inclusão do sistema de cotas étnico raciais para os processos seletivos da instituição de ensino superior, a partir de 2023. A aprovação da proposta foi celebrada por membros de movimentos sociais da população negra que acompanharam a votação e promoveram atividades culturais e políticas na reitoria.

Para o professor doutor Aiala Colares, que também atua em movimentos sociais da população negra, a aprovação da política de cotas étnicos-raciais na Uepa representa uma conquista histórica para movimento negro que há anos interpela em defesa do modelo de ingresso na universidade. “Para nós do movimento negro e eu, na condição de professor universitário, ressalto o quanto que elas contribuem para ajudar a resolver as questões que envolvem a desilgualdade racial no Brasil”, disse o educador.

A inserção já era anseio dos movimentos sociais e proposta de campanha do atual reitor Clay Chagas e da vice-reitora Ilma Pastana. Conforme informou o professor doutor Clay Chagas, a inclusão do sistema de cotas raciais deve entrar em vigor nos processos seletivos da instituição a partir de 2023. O instrumento de inserção tem como objetivo reduzir a desigualdade racial e o racismo estrutural resultantes de anos de escravidão no Brasil, que ainda excluem pessoas negras e indígenas do ensino superior, do mercado de trabalho e dos espaços públicos.

Instituído em 2012 no Brasil, o sistema de cotas foi, por meio da Lei Nº 12.711, conhecida também como Lei de Cotas, com o objetivo principal de reparar a desigualdade racial, econômica e educacional na sociedade, porém, é válida apenas no âmbito das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas federais. Trata-se de uma ação afirmativa que tem como objetivo assegurar o acesso a maiores oportunidades aos grupos mais desfavorecidos, principalmente nas universidades e concursos públicos.