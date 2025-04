População sente melhora na mobilidade urbana com entrega dos novos viadutos

Para melhorar a mobilidade na Região Metropolitana de Belém, o Governo do Pará, por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), trabalha na construção de cinco viadutos que vão garantir a fluidez do trânsito de veículos e cargas em Belém, Ananindeua e Marituba. Dos cinco viadutos, dois já foram entregues à população, sendo um na rodovia BR-316 com a Avenida Ananin, em Ananindeua, e outro na BR-316 com a Alça Viária, em Marituba.

Conforme a engenheira fiscal do NGTM, Emanuelle Gaia, os viadutos aumentam a trafegabilidade e diminuem o tempo dos deslocamentos diários da população. Ela explica que os locais das obras foram escolhidos de forma estratégica. “Esses pontos foram escolhidos estrategicamente por serem áreas com maior índice de congestionamento na Região Metropolitana de Belém”, afirma a engenheira.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, destacou que, especialmente o viaduto da BR-316 com a Avenida Independência, será uma solução eficaz para melhorar a circulação de veículos na área. "O governo estadual vem trabalhando para melhorar a mobilidade urbana, trazendo mais qualidade de vida para a população. A construção dos viadutos integra-se ao sistema do BRT Metropolitano, reduzindo gargalos de tráfego na região", diz o secretário.

Para a dona de casa Celina Nascimento, os viadutos são essenciais, especialmente nos horários de pico, como nas primeiras horas da manhã, quando pais levam seus filhos à escola e grande parte da população se desloca para o trabalho. “As crianças muitas vezes chegam atrasadas na escola por conta do congestionamento. Com certeza, os viadutos vão ajudar muito. O trânsito vai fluir melhor e mais rápido, o que é ótimo para quem tem uma rotina corrida entre trabalho, filhos e outras obrigações. Estamos muito esperançosos com essa melhora”, comentou Celina.

A construção dos viadutos vai trazer mais praticidade no trânsito, reduzindo o estresse em vias paradas por congestionamentos, e assim, trazer qualidade de vida para população.

O viaduto da BR-316 com a Av. Independência permitirá aos motoristas que transitam pela Avenida Independência acessem diretamente a BR-316, no sentido saída da capital, sem necessidade de retorno. (Paulo Cézar / Agência Pará)

Viaduto da BR-316 com a Avenida Independência

O projeto do viaduto inclui uma estrutura de 740 metros de extensão, 14 de largura e 5,50 metros de altura, que permitirá aos motoristas que transitam pela Avenida Independência acessem diretamente a BR-316, no sentido saída da capital, sem necessidade de retorno. Da mesma forma, condutores vindos do sentido Belém terão acesso direto à Avenida Independência pelo elevado.

A obra está com 80% do cronograma concluído e deve melhorar significativamente a mobilidade urbana na região, integrando-se ao sistema do BRT Metropolitano.

Viaduto da Mário Covas com Independência

O projeto está com 55% das obras físicas já concluídas. Nesta nova fase foi necessária a alteração no trânsito de veículos, com desvios por rotas alternativas.

As mudanças, que podem durar até 90 dias, são necessárias para serem realizadas as atividades na obra em segurança, garantindo a integridade dos trabalhadores, pedestres, ciclistas e condutores de veículos.

Viaduto da Mário Covas com a avenida Três Corações

Com 75% das obras finalizadas, o viaduto terá 350 metros de comprimento e 7 metros de largura. O equipamento vai permitir aos motoristas que vêm pela Avenida Três Corações acessem diretamente a BR-316 por meio do elevado, ajudando a reduzir o congestionamento na entrada e saída do conjunto Cidade Nova.

As rampas do viaduto já foram construídas, e nos dias 30 e 31 de janeiro foram realizados os testes de pesagem nas estacas da estrutura.