Polícia procura fugitivo que matou homem que conversava com a ex em Parauapebas

Amigos e familiares de Cleyton Martins Nogueira, de 39 anos, que foi assassinado a facadas na madrugada da última sexta-feira, dia 26 de fevereiro, pedem ajuda à população para encontrar o suspeito José Pereira, residente em Parauapebas, sudeste do Pará.

No dia do crime, José Pereira teria corrido atrás de Cleyton Nogueira pela Rua Itacaiunas, próximo à Rua Café Filho, no Bairro Altamira, aplicando vários golpes de faca na vítima. O momento trágico foi capturado por uma câmera de segurança às proximidades do local do crime.

De acordo com testemunhas, José ficou inconformado com o fato de que Daniela, sua ex-companheira, estava conversando com outro homem em um bar. Vítima e assassino chegaram a discutir no estabelecimento. José saiu do local, mas retornou minutos depois com uma faca, com a qual começou a golpear a vítima. Cleyton ainda tentou fugir, mas foi atingido com facadas nas costas em via pública, diante das câmeras.

Após o crime, Daniela prestou depoimento à Polícia Civil e repassou mais informações sobre o assassino e onde ele poderia se esconder em Parauapebas.

Cleyton atualmente prestava serviços para a mineradora Vale e deixa três filhas órfãs. A polícia segue à procura de José.

Para realizar denúncia anônima, indicando o esconderijo de José Pereira, o cidadão pode entrar em contato com a central de atendimento por meio do (94) 3312-3350, ou pelo aplicativo do Disque-Denúncia Sudeste do Pará disponível para iOS e Android.