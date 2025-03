Polícia Científica do Pará abre PSS para contratação de temporários; inscrições terminam nesta terça

A Polícia Cientifica do Pará está realizando um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para provimento de vagas em funções temporárias de nível superior. Estão sendo ofertadas quatro vagas, sendo três delas para perito médico legista (uma com lotação em Belém e duas em Itaituba) e uma para técnico em gestão de informáticas (em Belém).

Confira aqui as informações completas sobre o PSS e o edital

Para concorrer a vaga de médico legista, com jornada de 40 horas semanais, é necessário diploma do curso de graduação de nível superior em Medicina e habilitação profissional, com registro no órgão de classe. O salário oferecido é de R$ 2.492,73, acrescido de vantagens legais.

Já o cargo de técnico em gestão de informáticas exige diploma do curso de graduação em Ciência da Computação ou Tecnologia em Processamento de Dados. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com salários de R$ 1.724,64, mais vantagens legais.

Inscrições

Os interessados em se candidatar a uma das vagas devem realizar a inscrição no portal do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Estado do Pará (Sipros), até as 23h59 desta terça-feira (11). As inscrições abriram nesta segunda-feira (10).

Etapas da Seleção

Após se inscreverem, os candidatos passarão por etapa de análise documental e curricular. Na última fase da seleção, serão convocados para uma entrevista os classificados na etapa anterior, pela ordem decrescente da pontuação obtida na análise documental e curricular, limitada a convocação ao quantitativo de duas vezes o número de vagas ofertadas para cada função, respeitando o critério de desempate estabelecido no edital.

Ainda conforme o edital, o PSS terá a validade de seis meses. Os profissionais selecionados devem assinar um contrato administrativo terá duração de doze meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério e/ou necessidade da administração.

Não pode assumir profissional que tiver sido contratado e distratado e cargo de servidor temporário da administração pública estadual num período inferior a seis meses da data da convocação.