Pets ganham espaços de lazer após reestruturação de praças em Belém; veja os locais

Mais do que animais domésticos, os pets compõem uma parte muito importante do seio familiar. De lugares exclusivos em casa à passeios em shoppings, os tutores fazem de tudo por eles. Agora eles ganharam mais um lugar para socializar. Isso porque, na cidade de Belém, algumas praças passaram a ter o espaço pet. Ambientes voltados exclusivamente para uso dos animais.

As praças David Mufarrej (Reduto), Dom Mário Miranda de Villas Boas (Val-de-Cães), Dom Alberto Ramos (Marambaia), Eneida de Moraes (Umarizal), Dalcídio Jurandir (Cremação), Dorothy Stang (Sacramenta) e Contorno Norte (Icoaraci), já contam com brinquedos, circuitos com obstáculos, túneis, redes de proteção e outras atividades para socialização dos pets.

“Os espaços pets são espaços dentro das nossas praças públicas, onde cães gatos podem interagir com outros de sua espécie, favorecendo seu bem-estar e sua saúde. Nós podemos citar, por exemplo, a melhora da saúde mental e a redução do estresse dos animais”, ressalta Wesley Batista, diretor-geral da Secretaria de Urbanismo (Seurb) da Prefeitura de Belém.

Ariel Brito, médico veterinário há cinco anos, destaca que os espaços pets proporcionam inúmeros benefícios à saúde do animal e que antes de levá-los para socializar, é essencial ter o quadro vacinal atualizado.

“Passear com os animais em praças públicas e nesses espaços específicos para Pets proporcionam vários benefícios aos animais, deixando eles mais sociáveis e alegres, assim como diminui o risco de doenças como ansiedade, transtorno por separação, estresse, marcação de território nos ambientes dentro de casa, destruição de objetos e até de doenças inflamatórias. O passeio geralmente só é recomendado após os 6 meses de idade, quando os animais já estão vacinados e com seus protocolos de vacinas realizados por um médico veterinário”, enfatiza.

Animais ganharam espaços para diversão em algumas praças de Belém (Cristino Martins/ O Liberal)

Eduardo Lima, frequenta o espaço da praça Eneida de Morais, no Umarizal, com Safira, uma cadela de um ano e meio. Para o representante comercial, o espaço é uma oportunidade que encontram de tirar os animais de dentro de casa. “É bom ter esse espaço para ela, é uma forma de ela também dar uma volta. [Quando vem pra cá] ela fica muito feliz, porque ela passa o dia inteiro dentro de casa, então geralmente de manhã cedo é o horário que eu saio com ela. Ter esse espaço é importante para os cachorrinhos”, comenta.

Aenne Bentes também leva o seu cão de cinco anos para passear na praça. A revisora de textos literários, conta que o espaço é o ambiente em que Floquinho socializa com os outros animais. “Esse espaço aqui é perfeito, é o lugar que o Floquinho tem para ficar livre e socializar com os outros cachorros. Ele fica louco para chegar aqui, vem me arrastando. Trago ele todos os dias, de manhã e à tarde”, detalha.

Tutores comemoram espaços destinados aos seus animais em Belém (Cristino Martins/ O Liberal)

Além das que já foram entregues pela prefeitura, ainda há mais uma praça, no Satélite, que também contará com o espaço. “A Prefeitura de Belém já entregou sete praças com espaços Pets e temos a praça Edimar Araújo, que está no Conjunto Satélite e será entregue agora no mês de dezembro de 2024”, finaliza Wesley Batista.