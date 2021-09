Pastora paraense abre igreja trans: 'sou um instrumento de Deus'

Uma pastora paraense chamada Jacque Chanel, de 56 anos, realizou o sonho de celebrar o primeiro culto presencial da Igreja Trans ICM Séforas, no Centro de São Paulo. As informações são do Metrópoles.

Evangélica desde o berço, ela disse que foi um dia muito especial, pois não imaginava que em uma sociedade que só quer matar e excluir, ela pudesse abrir uma igreja trans. Jacque foi consagrada pastora em maio deste ano e contou que já chegou a ser expulsa de algumas igrejas. Ela começou a promover encontros com pessoas trans há oito anos, quando entrou em uma igreja inclusiva.

"Lá encontrei uns 300 gays, mais umas duas travestis, e logo comecei a me posicionar e a pedir para a diretoria por mais trabalho de evangelização e acolhimento da comunidade trans, para, aí sim, ser uma igreja inclusiva", afirma.

(Reprodução: Divulgação / Tuane Fernandes / UOL)

Sem encontrar o acolhimento que buscava, seguiu em sua busca até chegar à ICM (Igreja da Comunidade Metropolitana), uma denominação inclusiva para o público LGBTQIA+ e que existe há 50 anos: “Na ICM abriram espaço para mim e comecei a receber pessoas trans em situação de rua, promovi bazares para doação de roupas e fiz jantares. Era assim que aconteciam as nossas reuniões", explica.

Com o trabalho, ela foi chamada para receber a “consagração”, e se tornou pastora. No mesmo momento, lançaram a ideia da igreja trans. “Eu não tenho a menor dúvida de que sou um instrumento de Deus e de que as pessoas conseguem ver a luz de Jesus em minha vida. Para o evangelho fundamentalista, isso é, no mínimo, um pecado, uma aberração, uma mutilação, e me questionei várias vezes sobre a minha decisão. Tentei o suicídio três vezes, mas consegui superar. Busquei forças em Deus, e se não fosse Ele, não estaria mais aqui", declara.

Os cultos na igreja irão acontecer todas as segundas. Além deles, Jacque está preparando a terceira edição da Parada Trans, em janeiro e disse que quer começar o evento com músicas gospel para “causar”.