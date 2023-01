Passeio ciclístico reúne centenas de participantes em Belém

Cerca de 400 ciclistas participaram, na manhã deste domingo (8), do 1º Passeio Ciclístico General Gurjão, evento desenvolvido pela Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Norte (B Adm Ap/CMN) e que tem como objetivo promover a prática de esporte entre a população.

Desde a concentração na Praça Dom Pedro II, em Belém, já era possível sentir a animação dos participantes. Os ciclistas saíram por volta das 7h30 e percorreram um trajeto de aproximadamente 10 quilômetros, seguindo pela avenida Almirante Tamandaré, rua Gama Abreu, avenida Assis de Vasconcelos, entre outras avenidas e bairros de Belém, entre eles, Cidade Velha e Campina.

Para o Comandante da Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Norte, Coronel Luciano Silva Melo, o passeio ciclístico é uma oportunidade ímpar de interação com a sociedade. "Esta atividade que integra a programação do aniversário da Base foi pensada, justamente, para interagir com a sociedade. É importante mostrar que o Exército está sempre disposto a contribuir com a valorização da cultura local, incentivar ao esporte, à saúde e, consequentemente, apresentar as potencialidades desenvolvidas por nós, Soldados da Amazônia, que temos essa missão de defender e proteger a Pátria".

Na chegada do Passeio, de volta à Praça Dom Pedro, os ciclistas participaram de uma programação cultural com show da banda Virtudão, sorteios de brindes e apresentação dos Cães de Guerra da 15ª Companhia de Polícia do Exército (15ª Cia PE). Também foram distribuídos prêmios de ciclista mais novo, ciclista mais experiente, e bicicleta mais customizada.

Além da prática de esporte e música, o evento também realizou ações de caridade para famílias em situação de vulnerabilidade social. Foram arrecadados mais de 500 quilos de alimentos, doados posteriormente para as instituições Lar Calabriano e Casa Menino Jesus.

O 1º Passeio Ciclístico General Gurjão encerra os eventos comemorativos ao 9º aniversário de criação da B Adm Ap/ CMN, celebrado em novembro de 2022. A proposta é promover integração entre o Exército Brasileiro (EB) e a Sociedade Civil Belenense, por meio dessa atividade física, uma das mais praticadas pelas ruas da capital.