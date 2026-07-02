Parceria entre UFPA e Funai amplia ações voltadas aos territórios indígenas

A Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) lançam, nesta sexta-feira (3), em Belém, o programa Enraizando a Posse Plena, iniciativa voltada ao fortalecimento da gestão territorial e da proteção dos direitos dos povos indígenas da Amazônia.

O lançamento será realizado no Auditório José Vicente Miranda Filho, no Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) da UFPA, e reunirá representantes do poder público, lideranças indígenas, pesquisadores e estudantes.

A proposta do programa é desenvolver ações conjuntas de pesquisa, formação, assessoramento técnico e desenvolvimento de tecnologias voltadas à gestão dos territórios indígenas. A iniciativa também prevê o fortalecimento das formas de governança das comunidades, considerando aspectos sociais, ambientais, culturais e territoriais.

Segundo os organizadores, o projeto foi construído em parceria entre a universidade, a Funai e representantes indígenas, com a intenção de ampliar a cooperação entre instituições e povos tradicionais na elaboração de políticas públicas voltadas à realidade da Amazônia.

A programação inclui debates sobre os eixos de atuação do programa, além de atividades que abordarão temas como proteção dos territórios, valorização dos conhecimentos tradicionais e fortalecimento da autonomia dos povos indígenas.

Entre as autoridades confirmadas para a cerimônia estão o reitor da UFPA, Gilmar Pereira; a presidente da Funai, Lucia Alberta Baré; e a diretora de Gestão Ambiental e Territorial da Funai, Jovana Andrade Leal Moreira.

Serviço

Lançamento do Programa Enraizando a Posse Plena

Data: sexta-feira, 3 de julho, das 9h às 17h.

Local: Auditório José Vicente Miranda Filho, Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ), Campus Guamá da UFPA, em Belém.