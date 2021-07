Pará vai receber mais de 425 mil doses de vacinas até quarta

Nos próximos dois dias, o Pará será reabastecido com 425.580 doses de vacinas contra a covid-19. Um fôlego para muitos municípios que estão com a imunização paralisada por falta de estoque, como Belém e Ananindeua. A nova remessa foi anunciada nesta segunda (26), pelo governador Helder Barbalho, por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais.

A previsão é que, entre esta terça (27) e quarta (28), as remessas cheguem com unidades da Pfizer, Coronavac e Astrazeneca, para seguir com a imunização nos 144 municípios paraenses, com 1ª e 2ª dose. A meta esta semana é chegar na idade de 25 anos para mais em todo o Pará.

"Com este quantitativo de mais de 425 mil doses, estaremos avançando nas faixas de idade nos 144 municípios do Estado. A ideia é que já possamos, nesta semana, chegar a 25 anos para mais em todo o Estado. Além disso, que os municípios que já desceram a idade possam avançar para chegarmos em todo o público adulto", comentou o governador.