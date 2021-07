Pará tem redução de 14% nas ocorrências de focos de calor em junho

Nesta terça-feira, 06, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgou o levantamento sobre as queimadas no estado. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) que apontam uma redução de 14% no mês de junho de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado.

Conforme o levantamento, o Pará registrou, no mês de junho, 424 focos de calor, contra 491 ocorrências registradas em junho de 2020. Com o índice, o Pará contribuiu com 18,3% no total de focos registrados pelos estados que integram o Bioma Amazônico, e se comparado com o mesmo período do ano passado, o estado contribuiu com 21,8%. O secretário adjunto de Estado do Meio Ambiente, Raul Protázio, aponta que a redução também é resultado da maior presença de políticas públicas do governo na região, em conjunto com órgãos de segurança pública. As ações são alinhadas com o Plano Amazônia Agora, que tem o objetivo de garantir os avanços econômicos e tecnológicos do setor rural, e boas práticas ambientais.

Para o coordenador do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Semas, Saulo Carvalho, o clima favorece a diminuição das ocorrências. “Já em junho de 2021, comparando com junho de 2020, em termos de chuva, o padrão climatológico foi muito semelhante e ainda assim conseguimos ter uma redução de 14% dos focos de queimadas. Alguns fatores podem ter contribuído, como uma nebulosidade mais significativa e presença de umidade. Esses fatores meteorológicos são condições necessárias que colaboram para atenuação ou agravamento de queimadas” afirmou.

O monitoramento das áreas com maior incidência de focos de queimadas é feito pelo Centro Integrado de Monitoramento Ambiental (CIMAM). Por meio das informações obtidas no Sistema de Detecção do Desmatamento na Amazônia Legal em Tempo Real (Deter), é possível definir, a partir de imagens de satélite de alta resolução espacial, os municípios prioritários para as ações de combate ao desmatamento e incêndios florestais.

(Karoline Caldeira, sob supervisão Ana Carolina Matos, repórter de O Liberal)