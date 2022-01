Pará tem 637.971 casos de covid e 17.283 óbitos causados pela doença

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou mais 123 novos casos de covid-19 e nenhum óbito causados pela doença cadastrados, neste sábado (22), e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, a Sespa confirmou mais 90 casos e três óbitos registrados em dias anteriores.

O total de pacientes recuperados é de 596.469. Agora são 637.971 casos e 17.283 óbitos no Pará. Os casos cadastrados neste sábado, e que ocorreram nos últimos sete dias, foram 16 no Araguaia, 15 no Baixo Amazonas, dois em Carajás, três no Nordeste e 87 Região Metropolitana de Belém-Marajó Oriental-Baixo Tocantins, totalizando 123.

Os casos cadastrados hoje, e que ocorreram em períodos anteriores, foram 43 no Araguaia, 12 no Baixo Amazonas, 9 em Carajás e 26 na Região Metropolitana de Belém-Marajó Oriental-Baixo Tocantins, totalizando 90. Os óbitos cadastrados hoje, e que ocorreram em períodos anteriores, foram no Baixo Amazonas (uma), na Região Metropolitana de Belém-Marajó Oriental-Baixo Tocantins (um) no Tapajós (um).

A Sespa divulgou, também, os leitos exclusivos para covid- 19 (somente aqueles sob gestão do governo do Estado).

CLÍNICO - Total: 216. Disponível: 84. Reservado: 10. Aguardando liberação da unidade hospitalar: 20. Ocupado: 132. Taxa de ocupação: 61, 11%.

UTI ADULTO - Total: 195. Disponível: 56. Reservado: 7. Aguardando liberação da unidade hospitalar: 10. Ocupado: 139: Taxa de ocupação: 71,28%.

A atualização ocorreu às 18 horas deste sábado. O detalhamento de casos e óbitos, com gênero, idade e cidade, está disponível aqui.