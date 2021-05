Pará tem 30 crianças diagnosticadas com covid-19 nos últimos sete dias

A Secretaria Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou na noite desta terça-feira, 25, o registro de mais 332 novos casos de covid-19, além de 18 óbitos registrados nos últimos sete dias. Entre os novos registros, 30 crianças entre 0 e 11 anos testaram positivo para a doença. Em dias anteriores a esses sete dias ora informados, foram subnotificados pelas prefeituras paraenses, 1.563 casos e 45 óbitos.

Agora, os números da pandemia somam 511.821 pessoas infectadas e 14.367 mortes em decorrência da doença.

Conforme nota da Sespa, a taxa de letalidade permanece pelo segundo dia em 2,81%, com 437 casos suspeitos, 86.735 suspeitas descartadas e um total de 477.351 paraenses curados da doença.

Também nesta noite, a Sespa divulgou os números de leitos disponibilizados pelo Estado para pacientes com covid-19. O Pará continua 100% de vagas para caso de paciente que requer tratamento em UTI Neonatal, que conta com dois leitos, ambos desocupados. A disponibilidade atual de leitos no Pará é esta: clínicos - 787 ofertados, 426 disponíveis (ocupação de 48,87%); clínicos pediátricos - de 7 ofertados, 4 disponíveis (ocupação de 42,86%); UTI Adulto - de 544 ofertados, 126 disponíveis (ocupação de 76,84%); UTI Pediátrica - de 12 ofertados, 10 disponíveis (ocupação de 16,67%); UTI Neonatal - de 2 ofertados, 2 disponíveis (ocupação de 0,00%).

ATUALIZAÇÃO DE CASOS DE COVID-19

. Total de casos confirmados: 511.821

. Total de óbitos: 14.367

. Em análise: 437

. Recuperados: 477.351

. Descartados: 86.735

. Novos casos nos últimos sete dias (cadastrados - 25): 332

. Novos óbitos nos últimos sete dias (cadastrados - 25): 18

. Casos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados - 25): 1.563

. Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados - 25): 45