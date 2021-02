Pará tem 183 novos casos e 16 óbitos por Covid-19

O boletim da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) registra 183 novos casos cadastrados nesta sexta-feira (26) e 16 óbitos ocorridos nos últimos sete dias em todo o Pará. A esses números somam-se 1.245 casos confirmados e 42 óbitos registrados em dias anteriores e que constituem subnotificações das prefeituras. Desse modo, o estado agora totaliza 363.916 casos e 8.577 óbitos desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Permanecem em análise outros 1.000 casos. Até o momento, 60.721 suspeitas foram descartadas e 341.272 pacientes foram tratados e se recuperaram da doença. A taxa de letalidade no Pará é de 2,36%.

A média de ocupação de leitos estaduais por regiões é de 63,15% em um total de 521 leitos clínicos e de 79,89% para os 368 leitos de UTI disponíveis na rede estadual de saúde.

Neste momento, dos 536 leitos clínicos do Pará, 204 estão disponíveis, o que corresponde a uma taxa de ocupação de 61.94%); já dos 15 leitos clínicos pediátricos ofertados, 8 estão livres (ocupação de 46.67%).

Na contagem das UTIs, as destinadas a pacientes adultos, que somam 378, apenas 77 estão disponíveis (ocupação de 79.63%); as UTIs Pediátricas apresentam taxa de 26,32%, com 14 das 19 ocupadas, enquanto das 3 UTIs Neonatal existentes, só uma está livre (ocupação de 66.67%).