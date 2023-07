Pará registra quase 42 mil doações de sangue em 2023, mas movimento deve diminuir em julho

Até o mês de maio, 41,7 mil pessoas compareceram ao Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) para doar sangue. De acordo com o hemocentro, até agora, o número está dentro da meta de captação para o período, mas o movimento deve cair com a chegada de julho, mês de férias escolares. Além disso, balanço divulgado pelo Ministério da Saúde coloca o Pará entre os quatro estados brasileiros com menor índice de doadores de sangue. Os dados do governo federal são referentes ao ano de 2022. No ano passado, no Pará, foram 98,5 mil doadores no estado.

Para atrair doadores, o Hemopa informou que dispõe de uma gerência de captação de doadores, por meio da qual desenvolve campanhas de doação de sangue ao longo do ano: “A exemplo do ‘Junho Vermelho’, mês dedicado à conscientização sobre a doação de sangue, além de ações em parceria com outros órgãos e empresas, e iniciativas de sensibilização nas universidades e escolas, como o projeto ‘Doador do futuro’. Somado a isso, ocorre a expansão da hemorrede estadual, com novas unidades de coleta de sangue, com inauguração ainda em 2023”, diz o hemocentro em nota.

Além disso, em todo o mês de julho, as unidades da hemorrede estadual estarão de portas abertas para receber os doadores. Em Belém, o endereço do Hemopa é na Travessa Padre Eutíquio, nº 2109 - bairro Batista Campos, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e no sábado, das 7h30 às 17h.

O eletricista Mauro Vinícius, 22 anos, doou sangue pela primeira vez na manhã desta sexta-feira (30), na sede da Fundação Hemopa, em Belém. Ele conta que resolveu se tornar doador depois que seu pai ficou internado por 15 dias, com um quadro de pneumonia e diabetes, e precisou de sangue. “Às vezes, é muito difícil conseguir uma bolsa de sangue. E a gente, em algum momento, também pode precisar dessa doação”, afirmou ele. “Resolvi doar para ajudar as pessoas que necessitam de sangue”, acrescentou.

Brasil

De acordo com o Ministério da Saúde, o Pará foi o quarto estado com menor índice de doadores de sangue em 2022, com 10,98 doadores a cada mil habitantes. O Pará só ficou à frente do Rio de Janeiro (9,32), Ceará (10,77) e Sergipe (10,84). Em contrapartida, os melhores índices são de Roraima (24,60), Paraíba (21,05), Mato Grosso (20,43) Rio Grande do Sul (18,56) e Paraná (18,35).

Critérios para doar sangue

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

Ter mais de 50 quilos;

Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação;

Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

Quem se vacinou contra a covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas;

Quem teve covid-19 pode doar sangue 10 dias após a cura.

Endereços das unidades da hemorrede estadual

Hemocentro Belém

Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, 7h30 às 18h, e no sábado, das 7h30 às 17h.

Contato: 0800 280 8118.

Posto de coleta do Castanheira

Rodovia BB-316, KM 01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira (em frente à entrada do Shopping Castanheira).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h.

Sábados, das 7h30 às 17h.

Domingos, das 8h às 15h.

Contato: 0800 280 8118.

Posto de coleta do Pátio Belém

Travessa Padre Eutíquio, n° 1078, Bairro Batista Campos (Estação Cidadania, 1º Piso do Shopping Pátio Belém).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h30.

Hemocentro Castanhal

Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: 3412-4400 (geral) / 3412-4404 (serviço social).

Hemocentro de Santarém

Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31 (Aeroporto Velho).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (93) 3524-7550.

Hemocentro de Marabá

Rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, s/n (Agrópole do Incra).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 3312-9150.

Hemonúcleo de Abaetetuba

Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 98568-3396.

Hemonúcleo de Altamira

Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (93) 98415-6282.

Hemonúcleo de Capanema

Rodovia BR-308, KM-0, s/n, São Cristóvão.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 98568-3339.

Hemonúcleo de Redenção

Avenida Santa Tereza, s/n, Centro.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Contato: (94) 98414-3955.

Hemonúcleo de Tucuruí

Avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR 422, Santa Mônica.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 98415-9006.