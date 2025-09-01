Pará registra melhor mês de agosto e redução de mais de 50% na criminalidade violenta

No Pará, os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que reúnem homicídio, feminicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, seguem com redução no oitavo mês do ano em todo o Estado. Segundo os dados divulgados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), nesta segunda-feira (01), no ranking dos meses de agosto, o de 2025 lidera com o menor número de registros. No comparativo com o mês de agosto de 2018, a redução atingida em agosto de 2025 chega a 50% nos CVLIs.

"O mês de agosto de 2025 representa um marco histórico para a segurança pública do Pará, com a menor incidência de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) já registrada entre os meses de agosto. A redução de 50% em comparação a agosto de 2018 demonstra o sucesso das estratégias implementadas e o compromisso do Estado com a proteção da população. A diminuição dos casos em todo o Estado é um reflexo direto do trabalho incansável das forças de segurança e da inteligência policial. Este resultado expressivo reforça a importância da continuidade das ações e do investimento em políticas públicas eficazes. Parabenizamos toda equipe de Segurança Pública pela dedicação e pelos resultados alcançados. O Pará está mais seguro, e isso é fruto de um esforço conjunto que merece ser reconhecido e celebrado”, destacou o titular da Segup, Ualame Machado.

Redução em agosto - Segundo os dados divulgados pela Siac, de 1° a 31 de agosto de 2025, foram registradas 168 ocorrências de CVLI no Estado, enquanto que no mesmo período de 2018, foram computados 334 casos, o que aponta a redução de aproximadamente 50%. Se comparado ao ano anterior, que computou 187 casos, a redução chega a 10,16%. Os números apontam ainda que na linha histórica, este foi o melhor mês de agosto, quanto ao menor número de Crimes Violentos Letais no mês.

Os casos de homicídios tiveram queda de 47,37% em todo o Estado, ao serem registrados, respectivamente, 304 e 160 casos, no mês de agosto dos anos de 2018 e 2025.

Mais reduções - No acumulado de janeiro a agosto de 2025, foram registrados 1.186 casos de CVLI no Estado, comprovando uma redução de 57,12% se comparado ao mesmo período de 2018, quando foram computados 2.766 casos, o que representa a preservação de 1.580 vidas. Levando em consideração o comparativo com o mesmo período do ano de 2024, que computou 1.320 casos de CVLI, houve uma redução de 10,15% nos crimes violentos.

Em relação ao número de homicídios registrados em oito meses de 2025, o Pará apresentou redução de 57,68% ao comparar o mesmo período entre os anos de 2018 e 2025, que registraram, respectivamente, 2.557 e 1.082 ocorrências de homicídios.

Grande Belém - Na Região Metropolitana de Belém, os números também apontam reduções quanto aos homicídios no acumulado dos meses de janeiro a agosto. De acordo com os dados, foram computadas 949 e 172 ocorrências nos respectivos anos de 2018 e 2025, chegando a 82% de redução.

“A Polícia Militar do Pará reafirma seu compromisso com a sociedade paraense ao anunciar uma expressiva redução nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) em todo o Estado. Em parceria com os demais órgãos que integram o sistema de segurança pública, alcançamos o melhor resultado para o mês de agosto em toda a série histórica desde 2010. Esse marco é fruto do empenho e dedicação da nossa tropa, da atuação estratégica da inteligência policial e dos investimentos realizados pelo Governo do Estado em estrutura, tecnologia e valorização dos profissionais. Com isso, fortalecemos nossa capacidade de atuação e reafirmamos a missão de garantir uma sociedade mais segura e protegida”, declarou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior.

As ações integradas realizadas diariamente com o policiamento ostensivo, as investigações aprofundadas com a resolutividade de crimes e todo o investimento realizado na Segurança Pública é fundamental para que os número se mantenham em redução, garantindo assim, a preservação de vidas e a paz social da população paraense.

“Esse resultado é fruto de um trabalho contínuo e integrado. A Polícia Civil do Pará, em conjunto com os demais órgãos de segurança pública e defesa social, tem priorizado o investimento em inteligência policial, tecnologia e capacitação. Nosso foco tem sido reduzir os índices de criminalidade por meio de ações estratégicas, pautadas em dados e análises qualificadas. Seguiremos avançando cada vez mais, com a convicção de que a segurança pública é prioridade e de que cada ação nossa deve refletir em mais tranquilidade e confiança para os cidadãos”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, Benassuly.

Meta nacional - Os resultados apontam o compromisso do Estado com ações efetivas, que destacam o Pará em 2025 por alcançar, até o momento, a redução de 10,15% em relação aos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), ficando acima da meta anual de redução de Crimes CVLI proposta pelo Ministério da Segurança Pública para os Estados brasileiros, que é de menos 3,5%.