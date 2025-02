Pará registra mais de 4,5 mil falhas na assistência à saúde em um ano

O Pará contabilizou 4.535 ocorrências de falhas na assistência à saúde entre agosto de 2023 e julho de 2024, conforme levantamento da Organização Nacional de Acreditação (ONA) com base em dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os principais incidentes registrados no estado foram falhas durante a assistência, que somaram 1.590 casos, sendo 570 notificações por lesões por pressão e 347 eventos adversos relacionados à hemodiálise.

No cenário nacional, o número de erros chegou a 295.355 no mesmo período. Entre os casos mais graves registrados no Brasil, estão: a administração equivocada de medicamentos e cirurgias realizadas em locais errados do corpo dos pacientes. As lesões por pressão também aparecem com destaque e são classificadas em três tipos: contusão, entorse e luxação, sendo esta última a mais severa.

Acreditação hospitalar

Diante desse quadro, especialistas apontam a acreditação hospitalar como uma ferramenta fundamental para minimizar os riscos e melhorar a segurança do atendimento. A acreditação hospitalar é um processo voluntário de avaliação e certificação da qualidade dos serviços de saúde, baseado em padrões e critérios previamente estabelecidos por organizações especializadas. No Brasil, a Organização Nacional de Acreditação (ONA) é a principal entidade responsável por essa certificação, que busca garantir a segurança do paciente, a eficiência dos processos e a melhoria contínua das práticas assistenciais.

Segundo a ONA, após a implementação de medidas de segurança, 30% das instituições avaliadas relataram uma redução de 51% nos erros na administração de medicamentos, além de quedas expressivas em falhas na identificação de pacientes (52%), infecções hospitalares (42%) e falhas na prescrição de medicamentos (35%).

Atualmente, apenas 1.932 instituições de saúde no Brasil são acreditadas, o que representa 0,45% do total. No Pará, apenas 23 unidades de saúde possuem certificação. A gerente de Operações da ONA, Gilvane Lolato, destaca que a acreditação exige uma mudança cultural profunda nas organizações, aumentando a precisão e confiança nos serviços prestados.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em países de baixa e média renda, os eventos adversos em hospitais chegam a 134 milhões ao ano, resultando em 2,6 milhões de mortes. A adoção de protocolos rigorosos de segurança é apontada como essencial para reverter esse cenário e garantir um atendimento mais seguro aos pacientes.