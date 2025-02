Pará registra 23 óbitos por influenza em 2024; saiba a importância dos cuidados com a doença

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informa que em 2025, foram notificados no Sistema de Vigilância Epidemiológica (Sivep), 2 casos de influenza, com 1 óbito por influenza B. No ano de 2024, foram notificados 229 casos e 23 óbitos, sendo 22 por influenza A e outro que ainda não teve o tipo classificado.

A médica especialista em clínica médica, Danielle Campos, fala da importância dos cuidados com a doença, pois muitas pessoas encaram como uma simples gripe e acabam proliferando o vírus. Com relação aos dados da Sespa, a médica faz uma observação sobre a subnotificação já que muitas pessoas com os sintomas da doença não são testadas. “Se essas pessoas fossem testadas nós teríamos muitos mais casos”, observa a médica.

VEJA MAIS

Danielle Campos explica que a influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório que é causada pelos vírus da influenza A, B e C, sendo A e B as mais preocupantes. Esses vírus se espalham rapidamente por gotículas respiratórias e superfícies contaminadas. Em casos mais graves, a médica explica que pode levar a pneumonia e até óbito.

Os vírus A e B são mais preocupantes clinicamente, pois podem causar surtos e pandemias. O A afeta humanos e animais o B afeta apenas humanos e tende a causar sustos menores e mais localizados, mas pode ser grave. O C é mais raro e causa sintomas leves semelhantes aos de um resfriado.

A influenza é mais grave que uma gripe comum. Ela causa febre alta, dores musculares, cansaço intenso, em casos mais graves causa complicações respiratórias e infecções secundárias. As pessoas devem procurar atendimento médico caso sintam estes sintomas e seguir medidas preventivas. “Tomar a vacina anualmente é fundamental. Higienizar as mãos e evitar aglomerações durante os surtos. Esse período que estamos vivendo é de aumento de chuva e aumenta a umidade no ar, com isso, aumentam as viroses. É muito comum crescer esses casos, por isso, é necessário o cuidado redobrado que aprendemos na pandemia”, destaca a médica.

A diferença entre a influenza e a bronquite

A médica explica que a influenza é uma infecção viral que atinge o trato respiratório inferior e superior, já a bronquite é uma inflamação dos brônquios que pode ser viral ou uma irritação (fumaça ou poluentes).

Campanha

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que o Ministério da Saúde recomendou oficialmente aos estados da região Norte, na última sexta-feira (31), que prorroguem a Campanha de Vacinação contra a Influenza conforme a validade e o número de doses de vacinas disponíveis.

“Aqui no Pará, temos doses suficientes e com validade superior a 60 dias, o que nos permite estender a campanha de vacinação até 31 de março”, informou a coordenadora estadual de Imunizações, Jaíra Ataíde.

Apesar de estar aberta a toda a população, a meta da campanha continua a mesma: alcançar 90% dos grupos prioritários, principalmente crianças, idosos e gestantes. Pois, desde 2 setembro, quando a campanha foi lançada, até hoje, a cobertura vem sendo ampliada lentamente, tendo alcançado até o momento apenas em 41% . Do total de 2.751.070 pessoas a serem vacinadas, 1.397.574 tomaram a vacina, entre as quais 842.276 pertencentes aos grupos prioritários.

Cuidados

Quem estiver doente precisa usar máscara e ter a empatia de não frequentar locais aglomerados

Evitar espirrar e tossir perto das pessoas

Lavar as mãos

Evitar passar as mãos nos olhos, nariz e boca

Uso de máscara

Uso de álcool