Em 2025, Pará já registrou 13 casos e um óbito decorrente da doença de Chagas, aponta Sespa

Apenas em janeiro deste ano, já foram registrados 13 casos e um óbito decorrente da doença de Chagas, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) enviadas ao Grupo Liberal. Os municípios onde eles foram notificados são os seguintes:

Breves: 5

Abaetetuba: 2

Belém: 2 (um óbito)

Limoeiro do Ajuru: 2

Anajás: 1

Curralinho: 1

Na comparação com janeiro de 2024, houve uma queda de 48%, já que, naquele período, foram identificados no Estado 25 casos. No primeiro mês do ano passado, também foi registrado um óbito.

Já no ano passado, a Sespa detalhou que o Pará teve 475 casos, uma queda de 11,87% na comparação com 2023, quando 539 casos da doença de Chagas ocorreram no Estado. Nos dois anos, houve cinco óbitos entre janeiro e dezembro.

A doença de Chagas é uma das principais doenças que podem se manifestar após o consumo de açaí processado de forma inadequada, o que representa sérios riscos à saúde, segundo a “Casa do Açaí”, que faz parte da Divisão Sanitária de Alimentos da Vigilância Sanitária de Belém.