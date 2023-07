Pará é o estado do Brasil com maior avistamento de Ovni's

A geography Brazil divulgou uma pesquisa que informa que o Pará é o estado brasileiro com maior registro de avistamentos de objetos voadores não identificados (OVNIs), entre o período de 1954 e 2005, possivelmente devido às aparições na cidade de Colares, nordeste do estado, em 1977 e 1978. A pesquisa informa que o Pará registra 177 avistamentos.

O número de avistamentos no Brasil é de 710, sendo o Distrito Federal em segundo lugar com 108 avistamentos. Além dos números do mapa, a Força Aérea também registrou 36 ocorrências sem especificação do local.

O diretor da Nasa, Bill Nelson, disse na última quinta-feira (27) durante uma visita oficial à Argentina, que um comitê de cientistas está preparando um relatório “sobre as suspeitas sobre alienígenas“. O relatório estará pronto em agosto. As declarações foram feitas em resposta a um repórter, que questionou a fala de David Grusch, ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos EUA, que disse que os Estados Unidos mantêm ovnis (objetos voadores não identificados) e que material “não-humano” já foi recolhido.