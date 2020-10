Pará confirma apenas 3 novos casos de covid-19

Mais três casos e duas mortes por covid-19 — a doença causada pelo coronavírus sars-cov-2 —, ocorridos no período dos últimos sete dias, foram confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). No boletim epidemiológico divulgado na noite deste domingo (18), uma das vítimas recentes foi um homem de 83 anos, de Belém, morto no dia 13. O outro óbito foi de um homem de 78 anos, em Mãe do Rio, no dia 14.

Em relação a subnotificação das prefeituras — notificações tardias de alguns municípios e com diagnósticos atrasados e num período superior a sete dias —, foram confirmados mais 17 casos e três mortes. Essas mortes ocorreram nos meses de junho e outubro: uma mulher de 33 anos, em Capanema; uma mulher de 77 anos, em Belém; e um homem de 75 anos, em Santarém.

Com isso, o Pará chegou a 241.262 casos confirmados da doença desde o início oficial da pandemia no Pará, em 18 de março. Desse total, 225.770 pacientes conseguiram se recuperar. E 6.682 vidas foram perdidas nesse período apenas pela covid-19.

Há, ainda, o registro de 458 casos que seguem em análise e 27.748 casos que foram descartados. A Taxa de Letalidade no Pará, até o momento, é de 2.77%.

Até por volta das 18h deste domingo, a disponibilidade de leitos estaduais, informada pela Sespa era: 559 leitos clínicos, sendo 382 disponíveis; 27 leitos do tipo clínico pediátrico, sendo 15 livres; 268 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, estando 119 livres; 3 leitos de UTI neonatal, estando 1 vago; e 35 de UTI pediátrica, havendo 19 liberados.



