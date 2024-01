Pará começa a adotar a nova Carteira de Identificação Nacional (CIN)

O Governo do Estado lançou no Pará, na manhã desta sexta-feira (5), a nova Carteira de Identificação Nacional (CIN), que tem por base o CPF e contribui no combate à criminalidade. A cerimônia, no Palácio do Governo, foi presidida pelo governador Helder Barbalho, que também comandou a entrega de 60 viaturas à Polícia Civil, em um investimento de mais de R$ 15 milhões.

A partir do dia 11 próximo, começará o prazo para a mudança da carteira antiga da identificação pela CIN (em versão física e digital), a ser concluída em 2032. Portanto, as atuais carteiras de identificação permanecem válidas até a essa substituição. A partir de 11 de janeiro, agora, o serviço de mudança gradativa para a nova carteira vai contar com pool de órgãos estaduais para atendimento ao público.

"Isto é um passo decisivo para facilitar a vida de cada cidadão e cidadã. Com essa carteira digital, o cidadão não precisará mais ter ao mesmo tempo Carteira de Habilitação, o seu CPF, o seu RG, tudo estará num mesmo documento, que poderá ser,inclusive, digital, sendo utilizado em um smartphone, o que é um facilitador também para a sociedade", afirmou Helder Barbalho. "Por outro lado, para o Sistema de Segurança, é fundamental, para que nós possamos ter um único documento de identificação no Brasil, isto facilita para os dados da segurança pública, para que não tenhamos duplicidade de documentos que acabam sendo uma ferramenta utlizada pelos agentes do crime para dificultar e a identificação de crimes em todo o Brasil", completou o governador. Na cerimônia, o governador Helder Barbalho e outras autoridades receberam a sua CIN.

Em processo

A CIN vai unificar possíveis números de registro que existam em cada um dos 27 estados da Federação, o que vai impedir identidades com numerações diferentes. O modelo será emitido em duas versões: física e digital, que possuem o mesmo layout e segurança.

O titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Ualame Machado, participou da cerimônia. Ele disse que a apresentação da nova carteira de identidade tem o intuito de fazer com que o Pará “seja um dos poucos estados que estão emitindo” o documento a partir da data informada pelo Governo Federal.

“Essa carteira, além de utilizar o número do CPF, tem muito mais garantia. Ela tem biometria, praticamente elimina a possibilidade de falsificação e duplicidade de documentos. Isso reduz o número de crimes e, também, dá mais garantia ao cidadão para que ele possa ter uma carteira mais fidedigna e que a fraude utilizando seu nome indevidamente possa praticamente ser eliminada com o uso do RG nacional”, afirmou.