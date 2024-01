Nova carteira de identidade começa a ser emitida no Pará na próxima semana; confira as novidades

A partir do dia 11 deste mês, o Pará, incluindo os demais estados e Distrito Federal, realizará a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A Polícia Civil vai apresentar o novo modelo de CIN, nesta sexta-feira (5), no Palácio do Governo.

A nova CIN vai unificar possíveis números de registro que existam em cada um dos 27 estados da Federação, o que vai impedir identidades com numerações diferentes. O modelo será emitido em duas versões: física e digital, que possuem o mesmo layout e segurança.

A versão física, em papel ou em policarbonato, atende aos que não possuem acesso à internet, smartphones ou computadores. Já o documento em formato digital é obtido por meio do aplicativo GOV.BR, mas somente após a emissão da carteira física.

Até novembro do ano passado, mais de dois milhões de novas carteiras de identidade foram emitidas. A nova identidade unifica esses dados, utilizando o CPF como número único, o que promete fortalecer as verificações das Forças de Segurança Pública, melhorar os cadastros administrativos e combater fraudes no Brasil.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup) sobre detalhes do serviço no Pará. A reportagem aguarda retorno.

Confira as mudanças:

1. O número do registro Geral (RG) deixa de existir e será substituído pela numeração do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

2. Não haverá mais distinção entre nome social e nome do registro civil;

3. O campo referente ao sexo deixará de existir.

Quais as novidades?

1. Inclusão de QR Code, que permite a verificação de outras informações documentais e casos de furto ou roubo;

2. Inclusão do código Machine Readable Zone (MRZ) – o mesmo do passaporte, que é uma norma internacional, tornando a CIN um documento de viagem para países em comum acordo.

3. A CIN é digital, mas terá a opção física, com cada estado estabelecendo o valor específico para a emissão.