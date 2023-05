Pará chega a 47 cidades em situação de emergência reconhecida; estado recebeu mais de R$ 21 milhões

Mais quatro cidades paraenses tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional: Ponta de Pedras, Novo Repartimento, Capitão Poço e Ananindeua. Com isso, o Pará chega a 47 municípios afetados por chuvas intensas e que provocaram estragos diversos. Ao todo, o Brasil tem 1.578 municípios nesta condição por desastres diversos, porém, as chuvas são o principal fator de acidentes de larga escala.

No Pará, os municípios de Novo Progresso, Dom Eliseu e Alenquer vão receber, respectivamente, R$ 1,2 milhão, R$ 1 milhão e R$ 837 mil para a compra de itens de assistência humanitária, como cestas básicas, colchões e kits de limpeza, para a população afetada por chuvas intensas. Com esses novos recursos, o estado já recebeu do Governo Federal, desde o início deste ano, mais de R$ 21 milhões para atendimento da população e execução de planos de contenção.

Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada. As ações envolvem socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada.

A solicitação de recursos deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.

Veja a lista completa de cidades paraenses em situação de emergência

Abaetetuba Acará Água Azul do Norte Alenquer Ananindeua Aurora do Pará Aveiro Baião Belterra Bom Jesus do Tocantins Breu Branco Bujaru Capitão Poço Cachoeira do Piriá Cametá Concórdia do Pará Dom Eliseu Goianésia do Pará Igarapé-Açu Ipixuna do Pará Irituia Itupiranga Jacareacanga Juruti Marabá Medicilândia Mocajuba Mojuí dos Campos Monte Alegre Nova Ipixuna Novo Progresso Novo Repartimento Oriximiná Ourém Pacajá Placas Ponte de Pedras Prainha Rurópolis São Félix do Xingu São Geraldo do Araguaia São João do Araguaia São Miguel do Guamá Trairão Tucuruí Ulianópolis Xinguara

