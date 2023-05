44 municípios do Pará estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas

Subiu para 44 o número de municípios paraenses em situação de emergência por causa das fortes chuvas. Desta vez, as cidades afetadas são Juruti, Nova Ipixuna, Ourém, São Miguel do Guamá e Ulianópolis, atingidas por chuvas intensas, e Marabá, onde houve inundações.

O número de municípios paraenses impactados aumentou porque, nesta quarta-feira (3), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, divulgou que reconheceu situação de emergência nas cidades paraenses.

Com esses reconhecimentos, o número de municípios paraenses em situação de emergência devido a desastres é de 44. Em todo o País, são 1500. Desde o início do ano, o MIDR já repassou quase R$ 18,3 milhões para ações de proteção e defesa civil no estado do Pará.

Também na sexta-feira (dia 28), o MIDR reconheceu a situação de emergência em outras 26 cidades atingidas por desastres nos estados da Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada.

As ações envolvem socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a valor ser liberado.

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Confira neste link a lista completa dos cursos.

Relação dos 44 municípios paraenses em situação de emergência

Abaetetuba

Acará

Água Azul do Norte

Alenquer

Aurora do Pará

Aveiro

Baião

Belterra

Bom Jesus do Tocantins

Breu Branco

Bujaru

Cachoeira do Piriá

Cametá

Concórdia do Pará

Dom Eliseu

Goianésia do Pará

Igarapé-Açu

Ipixuna do Pará

Irituia

Itupiranga

Jacareacanga

Juruti

Marabá

Medicilândia

Mocajuba

Mojuí dos Campos

Monte Alegre

Nova Ipixuna

Novo Progresso

Oriximiná

Ourém

Pacajá

Placas

Ponte de Pedras

Prainha

Rurópolis

São Félix do Xingu

São Geraldo do Araguaia

São João do Araguaia

São Miguel do Guamá

Trairão

Tucuruí

Ulianópolis

Xinguara