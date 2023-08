Pará aplica mais de 120 mil doses de imunizantes durante campanha de multivacinação

Dados parciais da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) indicam que 126.241 doses de vacinas foram aplicadas durante o período de 10 e 26 de agosto, durante a campanha de multivacinação, que ofertou 19 tipos de imunizantes. A ação teve como objetivo chamar atenção para a necessidade das famílias atualizarem as vacinas das crianças e adolescentes menores de 15 anos. Segundo a Sespa, as vacinas foram aplicadas nas unidades municipais de saúde dos 144 municípios paraenses e nas Usinas da Paz sediadas no Pará.

As ações de imunização prosseguem diariamente em todas as salas de vacinação localizadas nas Unidades Básicas dos 144 municípios do Pará, independente de já ter encerrado a campanha, de acordo com a secretaria.

O objetivo da campanha de multivacinação foi de resgatar as coberturas vacinais dos imunizantes oferecidos na rotina na Rede de Atenção Básica, que, nos últimos anos, não têm alcançado as metas preconizadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

Ao todo, foram oferecidas 19 vacinas, entre as quais hepatite B, Tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), poliomielite oral, HPV, febre amarela, Influenza e covid-19. Também estão disponíveis para os adultos as vacinas contra Hepatite B, Influenza e Dupla Adulto (difteria e tétano).

Entre as vacinas oferecidas às crianças menores de 15 anos de idade, que foram os principais públicos-alvo da campanha, foram aplicadas 16.902 doses de vacina contra o HPV; 10.968 doses de vacina triviral (contra sarampo, caxumba e rubéola); 11.264 doses de vacina contra a febre a​marela; 9.354 doses de vacina oral contra a poliomielite; 8.505 doses de vacina contra a pólio (por seringa) e 7.597 doses de vacina contra a Covid-19.

A coordenadora de imunização da Sespa, Jaíra Ataíde, explica que a campanha de multivacinação ocorrida foi a movimentação necessária para o fortalecimento das ações de vacinação na rotina de cada um dos municípios.

“Isto é, os municípios estão sendo apoiados e estimulados para retornarem à vacinação diária nas salas de vacinação, oferecendo todas as vacinas disponíveis para cada calendário vacinal, em que estão contempladas crianças, adolescentes, adultos e idosos. Neste período de intensificação da vacinação o foco foram as crianças e os adolescentes”, ressalta Jaíra.

A coordenadora também esclarece que as doses de vacinas aplicadas durante este período de intensificação da vacinação são digitadas no sistema de informação e-SUS AB, sistema de informação exclusivo das salas de vacinas que atende a duas formas de entrada da informação.

A primeira é pela coleta Simples de dados (CSD), que opera de forma offline. Neste caso, as doses de vacinas digitadas aguardam a coleta quinzenal da informação e posterior envio pelo transmissor municipal para as bases de dados que consolidam os dados de vacinados. Como o Estado, em sua forma geográfica, possui grande número de salas de vacinação operando de forma offline, existe um tempo necessário para a transmissão desses dados.

Outra forma de inserção de aplicação de vacinas é pelo Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), que opera de forma online, em que o dado do vacinado migra para a base do Programa de Imunização no prazo máximo de 48 horas.

Jaíra ressalta que as ações de imunização continuam diariamente em todas as salas de vacinação localizadas nas Unidades Básicas dos 144 municípios do Pará. “O objetivo maior é fortalecer a rotina de vacinação com o respectivo resgate de não vacinados, atendendo ao indicador epidemiológico de 95% de crianças e adolescentes vacinados até o mês de dezembro deste ano”, reforça.

“É importante que os municípios criem estratégias diferenciadas até dezembro para fazer com o Pará consiga resgatar as coberturas de todas as vacinas da rotina na Atenção Básica”, orienta.