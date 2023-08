Multivacinação: moradores de Belém aproveitam campanha para atualizar imunização

Após o feriado, nesta quarta-feira (16), o fluxo de pessoas em busca de imunização em postos de saúde de vários bairros de Belém continua tranquilo. Todas as unidades, dos 144 municípios, aderiram à Campanha Nacional de Multivacinação, uma ação que pretende ampliar a cobertura de diversas vacinas na população do estado.

Nicole Henriques Silva de Oliveira (Reprodução: Ivan Duarte)

A estudante Nicole Henriques Silva de Oliveira, de 26 anos, procurou a Unidade Básica de Saúde do Bairro de Fátima para levar a filha bebê, Maria Júlia, de quatro meses, para garantir a imunização. De acordo com ela, iniciativas como essa incentivam a proteção de crianças e pessoas mais idosas.

“Trouxe ela para tomar quatro vacinas. Essas campanhas nacionais são um ato de amor, tanto da mãe quanto do poder público. Ela não é só um ato de saúde, pois a saúde e o cuidado derivam do amor. Então quando você ama, você cuida. E a imunização é essencial para o crescimento da criança e também para a vida. E todas as vezes que venho aqui é muito tranquilo. Eu moro em São Brás, como essa é a unidade mais perto, sempre to por aqui e todas as vezes é rápido o atendimento”, afirma Nicole.

Thais Andrade (Reprodução: Ivan Duarte)

A estudante de enfermagem, Thais Andrade, de 28 anos, também aguardava na fila para se vacinar. Ela precisava atualizar a imunização, para poder retornar para os meses finais do curso. Por isso, acabou aproveitando a campanha. “Eu moro na Marambaia, mas como lá não está funcionando, eu vim aqui me vacinar. Hoje vai ser a vacina pentavalente e para hepatite B. Acho que manter a vacinação em dia é importante para garantir a saúde e a prevenção contra futuras doenças, sem falar que é benéfico para todas as idades. Por isso, sempre é importante manter todas as vacinas em dia. É a segunda vez que venho aqui e está um fluxo bom”, diz.

Suziane Barreiros dos Santos, de 32 anos, esteve na Unidade de Saúde Municipal do bairro do Curió para se vacinar. De acordo com ela, estar com a vacinação em dia é garantir que outras pessoas também não sejam infectadas por doenças. “Eu procurei a unidade de saúde para garantir a vacinação já que tenho filho pequeno em casa. Então é importante para que não está transmitindo algo para ele, sempre penso nisso”, relata a dona de casa.

Suziane Barreiros dos Santos (Reprodução: Ivan Duarte)

Dia D de Vacinação

No próximo sábado (19 de agosto), ocorrerá o dia “D” de vacinação da campanha. Nesse dia, o número de postos de vacinação e de profissionais envolvidos na campanha serão ampliados para alcançar uma quantidade ainda maior de público imunizado.

Serão oferecidas todas as vacinas do calendário nacional, com ênfase àquelas contra poliomielite e sarampo, doenças que ameaçam voltar em função da baixa cobertura vacinal. Além disso, estarão disponíveis imunizantes contra difteria, coqueluche, tétano, febre amarela, hepatite B, Hepatite B, Influenza e Dupla adulto.

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) o trabalho integrado junto ao Ministério da Saúde e secretarias municipais também atua com estratégias de vacinação para garantir melhorias no atendimento, conscientização e acesso à vacinação.

Quais vacinas estão disponíveis?

Os 144 municípios estão abastecidos com as seguintes vacinas: BCG; Hepatite A; Hepatite B; Pentavalente; Tetravalente; Tríplice Viral; Tetraviral; DTP; Poliomielite; Poliomielite Oral; Rotavírus Humano; Pneumocócica; Meningocócica C; Meningocócica ACWY; HPV; dT e Febre Amarela. Além das vacinas para crianças e adolescentes, a campanha disponibilizará para adultos os imunizantes contra Hepatite B, Influenza e dT.