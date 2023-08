Campanha Nacional de Multivacinação é lançada em Belém

Foi dada a largada para a Campanha Nacional de Multivacinação e Belém foi a cidade escolhida para receber a cerimônia oficial, que ocorreu na manhã desta quinta-feira, dia 10, na Usina da Paz da Cabanagem, com a realização das primeiras aplicações de vacina da campanha no Estado. Dia 19 de agosto será o dia D da campanha.

Yohanna Santos, de quatro anos, foi escolhida para receber a primeira vacina. Ela foi levada pela mãe, Jaqueline, para tomar a dose de reforço do imunizante contra poliomielite. A vacinação foi acompanhada de perto pelo governador Helder Barbalho.

A Campanha Nacional de Multivacinação tem como público-alvo principal crianças e adolescentes menores de 15 anos que estejam com vacinas em atraso, visando assim, ampliar a cobertura vacinal do Estado. São vacinas contra poliomielite, sarampo, difteria, tétano, coqueluche, febre amarela, hepatite B, entre outras.

Os 144 municípios estarão abastecidos com as seguintes vacinas: BCG; Hepatite A; Hepatite B; Pentavalente; Tetravalente; Tríplice Viral; Tetraviral; DTP; Poliomielite; Poliomielite Oral; Rotavírus Humano; Pneumocócica; Meningocócica C; Meningocócica ACWY; HPV; dT e Febre Amarela. Além das vacinas para crianças e adolescentes, a campanha disponibilizará para adultos os imunizantes contra Hepatite B, Influenza e dT.



Ainda que seja importante que os pais busquem os postos de vacinação durante todo o período, foi definido que o dia 19 de agosto será o dia D da campanha. Neste dia, o número de postos de vacinação e o efetivo de profissionais envolvidos serão ampliados, prometendo dar um salto no número de crianças e adolescentes vacinados.

“Este é um momento único de mobilização nacional a partir do nosso Estado para que possamos retomar a força da imunização em todas as cidades do Brasil, em cada canto desse país. Estou muito feliz do Pará ser palco desse início, mobilizando toda nossa sociedade, fazendo chegar vacinas em todos os locais do nosso Estado. Seja nas áreas rurais, urbanas, para povos indígenas, quilombolas, nas comunidades ribeirinhas etc. Espero que todas as cidades do Estado atendam o chamamento que estamos fazendo para vacinar o maior número de pessoas”, declarou o governador Helder Barbalho.

Durante a cerimônia de abertura da campanha,fez uma convocação para a população paraense levar suas crianças e adolescentes para receber as vacinas: “Estamos aqui com a grata satisfação de termos sido escolhidos para ser o Estado a dar o pontapé inicial dessa campanha. É um programa nacional que está sendo retomado, temos certeza que o engajamento do Ministério da Saúde, do Governo Estadual e de todos os 144 municípios, faremos chegar vacina por todo o Pará”, declarou.Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, também falou sobre a escolha de Belém. “É muito importante estarmos juntos nessa importante missão de recuperar nossas coberturas vacinais. A escolha de Belém, no Norte do país, na Amazônia, é emblemática. É um símbolo de que o país não é visto como um bloco, mas entendendo as particularidades de cada região”, afirmou.