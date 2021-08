Pará já realizou mais de 490 mil testes de covid-19 este ano

No Pará, 490.296 testes para detecção de covid-19, entre resultados descartados e positivos, já foram realizados neste ano, até 16 de agosto. Em 2020, foram 627.407 testes, entre resultados positivos e descartados. O pico no número de testagens de 2021 foi registrado no mês de março, com mais de 116 mil exames, quando os municípios paraenses ainda enfrentavam as dificuldades impostas pela 2ª onda da pandemia. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

Em janeiro deste ano, foram 77.694 testes. Em fevereiro, 63.131. Em março, houve o significativo aumento para 116.505 exames. Coincidindo com o avanço da vacinação anticovid, de março até agosto, houve a diminuição gradativa nas testagens realizadas: 87.471 em abril; 67.045 em maio; 47.336 em junho; 25.006 em julho; e, até dia 16 de agosto, 6.108 testes.

A Sespa informou que a testagem por RT-PCR vêm diminuindo, devido ao avanço da vacinação em todo o Pará, o que tem reduzido o número de pessoas infectadas ou com suspeita da doença que procuram atendimento médico.

"Outro motivo é o acesso da população a outras formas de testes como os Testes Rápidos, que hoje são realizados em farmácias, assim como em estabelecimentos de saúde da rede pública", detalhou.

O infectologista Lourival Marsola, de Belém, explica que os testes de covid-19 devem ir muito além da confirmação do caso. "O Brasil como um todo deixou muito a desejar na questão da testagem da pandemia, até o momento. Na maioria das vezes, utiliza-se a testagem apenas para diagnóstico, quando tem uma pessoa suspeita. E os testes de detecção são importantes para mapear o andamento da pandemia. Para identificar as variantes circulantes, para fazer busca de casos", comentou.

Ele faz um alerta sobre a necessidade de não reduzir a testagem. "Com uma pandemia em curso, com números ainda altos e com uma vacinação insuficiente que ainda não atinge o ideal de 70%, reduzir os testes pode parecer algo positivo para quem não é especialista. No entanto, não podemos baixar a guarda. Tem que manter a vigilância dos locais, da população, para saber quais vírus estão circulando. Só assim conseguimos bloquear a transmissão de vírus e de doença contagiosa", avaliou.

Serviço

A Sespa informou que os testes de covid-19 são realizados em todos os municípios, nas unidades de saúde municipais, cabendo ao Laboratório Central do Estado (Lacen-PA) fornecer os insumos de coleta, receber a amostra e realizar o exame. Além disso, o governo do Estado oferece testagem no Hangar (onde foi montado o Hospital de Campanha da capital paraense) e no Aeroporto Internacional de Belém.

"A Sespa ressalta, por fim, que a responsabilidade das coletas é sempre das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais. Alguns municípios, além dos exames de RT-PCR, realizam testes rápidos de antígeno e anticorpo", detalhou.

Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) disse que mantém o atendimento nas Clínicas de Campanha, para pessoas que apresentam sintomas leves e moderados de covid-19. Entre os serviços oferecidos está a testagem rápida de antígeno para SARS-COV-2. O horário de funcionamento é das 8h às 11h30 e das 13h às 16h40, de segunda a sexta-feira.

Três unidades fazem atualmente o atendimento. São elas: UMS Jurunas (Rua Fernando Guilhon, s/n, entre Bernardo Sayão e Breves), UMS Marambaia (Avenida Augusto Montenegro, s/n, em frente ao Colégio Santa Madre) e Clínica de Campanha da Praça da Bandeira (Rua João Diogo, s/n).