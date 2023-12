Palacete Maximino Porpino, em Castanhal, recebe Cantata de Natal

Este ano terá o retorno da Cantata de Natal nas janelas do Palacete Maximino Porpino da Silva, onde está localizada a Prefeitura Municipal de Castanhal. O espetáculo será neste sábado, 23, das 19h às 21h.

As estrelas do Cantata de Natal, que não era realizada há dois anos, serão cerca de 40 crianças que fazem parte do projeto coro infantil “Canto do Japiim”, realizado pela tradicional Escola de Música Mestre Odilon e de escolas da rede municipal de ensino.

Na Cantata de Natal haverá também a apresentação de Canto Lírico com a Madalena Alivertti e o tenor lírico castanhalense, Mar Oliveira.

Canto do Japiim

O projeto Canto do Japiim foi lançado em outubro do ano passado e é desenvolvido por meio de parceria das Secretarias Municipais de Educação -Semed, Cultura e Turismo –Secult e Escola de Música Mestre Odilon.

São atendidas mais de 40 crianças, das escolas municipais Latif Jatene (bairro do Caiçara) e Eronildes Farias (bairro do Imperial). Os alunos têm dois dias de aula por semana e o transporte é feito por transporte escolar.

As aulas de canto são ministradas pela professora Edna Galdino e professor Hudson (tecladista).

SERVIÇO:

Cantata de Natal nas janelas do Palacete Maximino Porpino

Data: 23 de dezembro (sábado), das 19:00 às 21:00.

Local: Palacete Maximino Porpino da Silva - Prefeitura de Castanhal. Av. Barão do Rio Branco, esquina com a tv. Quintino Bocaiúva.

Entrada Franca