PA-220 ganha mais de 40 km de pavimentação com facilidade para corredores logísticos de produção

A rodovia PA-220, que é acesso aos municípios de Marapanim, Igarapé-Açu, Curuçá e Maracanã, ganhou 42 km de pavimentação no domingo (24). Tendo como base da economia a agricultura familiar, as famílias que moram ao longo da PA-220 sentem as facilidades que a rodovia asfaltada oferece no escoamento da produção.

VEJA MAIS:

O agricultor Samuel Costa, que vive no trecho situado no município de Marapanim, explica como a produção deve melhorar. "Muitas vezes, o ônibus ficava impossibilitado de chegar até aqui para levar nosso produto; a água atravessava a ponte e, não passava carro. Aí ficava tudo difícil demais para gente transportar nosso produto. Com a estrada, agora ficou muito bom, melhorou bastante para transportar os produtos com toda facilidade”, disse o agricultor.

Mais pavimentação

Conforme confirmado pelo governador Helder Barbalho, tem mais asfalto a caminho da PA-220. “E já autorizamos mais 11 quilômetros, que nos que permitirá cada vez mais fazer o desenvolvimento regional, a integração e aproximação entre as pessoas, e é claro potencializando as vocações dessas regiões para gerar emprego e renda para quem vive aqui”, disse Helder Barbalho.

No domingo, o governador fez a entrega da rodovia, que terá toda sua extensão asfaltada. No mesmo ato, Helder Barbalho assinou a Ordem de Serviço (OS) para asfaltamento dos quilômetros finais da estrada.

Ao longo da rodovia há as oito vilas de Maú, Cruzador, Silva, Fazendinha, Jarandeua e Cristolândia em Matapiquara. A pavimentação asfáltica da PA- 220 é uma realização do governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran).

Ponte sobre o rio Marapanim

Além da rodovia, foi entregue a ponte de 70 metros sobre o rio Marapanim, na comunidade de Cristolândia. O secretário de Estado de Transportes, Adler Silveira, ressaltou a entrega de mais uma obra que desenvolve a infraestrutura estadual.

"Uma demanda de muito tempo da população de todos esses municípios, que chegou para transformar a realidade da população que vive na região de abrangência da estrada. Uma obra de quase 55 quilômetros, quando estiver concluído o último trecho, obra que daremos a maior celeridade”, destacou o titular da Setran, Adler Silveira.