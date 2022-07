Operação Verão Amazônico: Marinha reforça fiscalização naval em Belém e interiores do Pará

Como forma de garantir a segurança naval, a Marinha do Brasil atuará em diversas localidades do Estado do Pará com a ”Operação Verão Amazônico 2022”. A ação iniciou no dia 1º de julho e seguirá até o dia 31 deste mês. Equipes de Inspetores Navais da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) atuarão em Belém e também no interior do estado com ações de fiscalização desses locais.

Na capital, a ação será realizada em pontos localizados no Distrito de Icoaraci, Terminal Hidroviário de Belém, Avenida Bernardo Sayão e na Praça Princesa Isabel. Já no interior do Estado, a operação contará com vistorias em Marudá, Salinópolis, Altamira, Tucuruí e Marabá.

Segundo a Marinha, a medida tem como objetivo reforçar as ações de fiscalização por meio de inspeções navais, assegurando a salvaguarda da vida humana no mar, rios e lagos, a segurança da navegação e a prevenção da poluição hídrica oriunda de embarcações.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)