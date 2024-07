Operação Verão 2024: Mais de 5 mil agentes irão reforçar segurança em 92 municípios do Pará

Cerca de 5.660 agentes de segurança irão atuar na “Operação Verão 2024", que será lançada na próxima sexta-feira (5/07) no Pará. Durante o período de férias escolares, 90 municípios terão reforço no policiamento para garantir maior tranquilidade à população e combater a criminalidade. A previsão é que as fiscalizações e operações ocorram até o dia 5 de agosto, durante todo verão amazônico. Neste ano, será intensificada a inspeção para se fazer cumprir as leis, serão reforçadas as operações já realizadas em outras épocas do ano e os agentes da PM serão equipados com bodycams.

Nesta quarta-feira (3/07), durante uma coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará, Ualame Machado, apresentou os detalhes de como a ação será desenvolvida. Além dele, também estavam presentes representantes da Polícia Civil (PC), Militar (PM) e Científica (PCP), Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

“A Operação Verão ocorre todos os anos e nós vamos ajustando conforme a necessidade em cada município. Já sabemos quais locais recebem o maior número de turistas, brincantes e famílias que passam as férias nesses locais. Então, esses municípios escolhidos são estratégicos. Teremos o emprego do efetivo maciço, de estruturas, aeronaves e embarcações, orientação no trânsito, fiscalização é uma rotina da operação. O nosso diferencial é que este ano vamos tentar conscientizar mais”, diz Ualame Machado.

Segundo o secretário, além de orientar, serão compridas rigidamente leis que garantem a segurança dos banhistas. “Vamos tentar conscientizar com relação a importunação sexual, proteção à criança e adolescente, mas também fiscalizar algumas leis recentes que foram criadas no estado. Como a que proíbe o uso de linha com cerol; que proíbe o uso de garrafas de vidro na área onde os banhistas ficam, incluindo a questão do consumo consciente. Isso tudo será visto com muito rigor”, declara Ualame Machado.

Efetivo

Mais de 400 viaturas entre automóveis, motocicletas, veículos de remoção, ônibus, micro-ônibus e ambulâncias de resgate, aeronaves. O Regimento de Polícia Montada (RPMont) da Polícia Militar do Pará, também estará presente com mais de 40 policiais auxiliando nas rondas e ações preventivas nas praias e balneários do estado. O Grupamento Aéreo đe Segurança (Graesp) estará atuando com duas aeronaves e o Grupamento Fluvial (Gflu) com mais de 30 embarcações.

O reforço preventivo na segurança e ostensivo estará nos distritos de Mosqueiro e Outeiro, municípios de Vigia, Colares, Curuçá, Marapanim, Marudá, Crispim, Salinópolis, Conceição do Araguaia, Bragança, Soure, Salvaterra, Santarém, Tucuruí, Maracanã (Praia de Algodoal), Barcarena, Vila de Ajuruteua, em Bragança, Salinópolis.

Ações Integradas

Durante os finais de semana de julho até primeiro de agosto, serão intensificadas as fiscalizações na entrada e saída da Capital, bem como, nas estradas, a fim de auxiliar na fluidez do tráfego. Agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), juntamente com agentes de trânsito municipal e federal, atuarão em conjunto para garantir maior segurança aos condutores de veículos e pedestres.

“Agentes da Polícia Civil e do Detran atuarão de forma ostensiva nas ações de prevenção, fiscalização e orientação do trânsito e vias das praias e balneários do estado, por meio da operação “Lei Seca”, com objetivo de evitar acidentes de trânsito e a condução de veículos com uso de bebida alcoólica.

O Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil realizarão orientações e advertências, nas praias e balneários do estado, além da presença nas estradas estaduais com equipes de salvamento e resgate, em caso de acidentes.

Operação “Tolerância Zero”

Agentes das forças de segurança integrados realizaram rondas policiais, nos bares, restaurantes e casas de shows, durante o verão Amazônico, com intuito de fiscalizar e orientar os proprietários dos estabelecimentos, quanto aos protocolos exigidos para o seu funcionamento, sobretudo, a fim de evitar ações criminosas mantendo a ordem pública nos locais.

Cerol e garrafas de vidro

Os agentes públicos estarão empregados também nas ações de conscientização à população quanto à proibição do uso de linhas de cerol. Assim como a proibição de garrafas de vidro nas praias, balneários e igarapés do estado. A ação visa evitar acidentes, além de preservar o meio ambiente.

Campanha contra abuso e violência contra vulneráveis

Equipes da Diretoria de Políticas Pública e Prevenção Social da Segup, estão desenvolvendo campanhas de conscientização quanto a importunação sexual contra mulheres, por meio da campanha “Não é Não”, assim como, com campanhas contra o abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes.

RMB

A Região Metropolitana de Belém também contará com reforço na segurança durante o período de veraneio, incluindo as rondas contínuas e efetivo nas unidades policiais para o registro de ocorrências e atendimento da população paraense.