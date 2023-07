​Operação Verão 2023: Detran não registra mortes nas rodovias estaduais

As rodovias estaduais fiscalizadas pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) não registraram nenhuma morte até esta segunda-feira (17), quando o órgão divulgou balanço parcial da Operação Verão 2023. Segundo o departamento, além disso, os índices de alcoolemia no trânsito registrados em Salinópolis, Santa Bárbara do Pará e na ilha de Mosqueiro, no nordeste paraense, caiu de 5% para 0,5%, se comparado ao mesmo período do ano passado.

Ainda conforme o balanço, dos 19.142 testes com etilômetro, somente 99 testaram positivo para alcoolemia. O número de prisões por embriaguez neste primeiro período também caiu de 60 para 35 nas estradas estaduais desses dois municípios, que costumam registrar a maior movimentação de veículos no mês de julho.

Em Salinópolis, o número de infrações lavradas por agentes do Detran entre os dias 01 e 15 deste mês reduziram de 741 para 629 autuações. Destas, 52 pessoas foram autuadas por dirigirem sob a influência de álcool. Outras infrações registradas pelo órgão têm como causas licenciamento atrasado e excesso de velocidade.

Os números são considerados positivos pelo Detran e representam o aumento do respeito à Lei Seca. “Elegemos o combate à alcoolemia como uma das nossas maiores prioridades, pois está entre as principais causas de sinistros com vítimas. Percebemos que as pessoas estão respeitando mais a regra de não dirigir após consumir bebida alcoólica, e continuamos na expectativa de terminar o verão sem nenhuma morte”, disse o diretor Técnico-Operacional do Detran, Bento Gouveia.

Trabalho conjunto

A Operação Verão ocorre em conjunto com as demais forças de segurança pública. Na área que compete ao Detran, 280 agentes de fiscalização atuam em rodovias de 27 municípios. Outros 60 agentes de educação trabalham nas cidades mais procuradas pelos veranistas, orientando sobre os principais fatores de risco.

Até o momento, mais de seis mil pessoas foram abordadas pelas equipes de educadores. “Aumentamos a presença do Detran, tanto na fiscalização como na educação de trânsito. Também inten​​sificamos a sinalização viária. São várias frentes de trabalho atuando para alcançarmos o maior objetivo, que é a garantia de um verão seguro a todas as famílias”, enfatizou a diretora-geral do Departamento de Trânsito, Renata Coelho.