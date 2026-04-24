VÍDEO: Ônibus tomba na estrada de Carajás e fica à beira de penhasco

Na manhã desta sexta-feira (24), um acidente envolvendo um ônibus que transportava dezenas de trabalhadores da mineração aconteceu na estrada que liga o Núcleo Urbano à Mina de Ferro Carajás. O veículo tombou e parou perigosamente à beira de um penhasco, gerando pânico entre os ocupantes, que temiam uma queda iminente.

O incidente ocorreu próximo à entrada de um túnel, a caminho da mina N-4. Apesar do susto, não houve feridos entre os ocupantes. As equipes de segurança da Vale foram acionadas e estiveram no local para prestar assistência aos trabalhadores.

VEJA MAIS

“Olha o acidente que aconteceu com nós. Um acidente feio mesmo, mas graças a Deus ninguém se machucou, tá todo mundo bem”, disse um dos ocupantes, que compartilhou um vídeo do momento nas redes sociais.

O vídeo mostra o susto vivido pelos trabalhadores, mas também destaca o alívio de que todos sobreviveram ao impacto.

Após a ocorrência, todos os ocupantes foram encaminhados à medicina do trabalho, onde passaram por avaliação e já foram liberados.