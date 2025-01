Obras da rede de distribuição de gás natural para Portocem começam em Barcarena

Mais um importante avanço para o mercado de gás natural no Estado: começaram, em Barcarena, as obras no sistema de distribuição que interliga a Companhia de Gás do Pará à Usina Termelétrica Portocem Geração de Energia S.A.

Localizada no Porto de Vila do Conde, a UTE será conectada ao sistema de distribuição da Gás do Pará, o que permitirá o fornecimento de gás natural (GN), essencial para a operação da Usina.

Com uma capacidade de geração de 1,2 gigawatts (GW), a UTE, cuja energia será disponibilizada no Sistema Interligado Nacional, terá um papel estratégico na geração e distribuição de eletricidade para o país, consolidando o município de Barcarena como um importante polo energético.

O início das obras para interligação representa mais um marco no fortalecimento da cadeia de gás natural no Pará. "Este é um momento importante para o desenvolvimento do setor de energia no Estado, com perspectivas de impulsionar ainda mais a economia local e atrair novos investimentos", destaca o diretor-presidente da Companhia, Fernando Flexa Ribeiro.

"A cada ampliação dos serviços, reforçamos o compromisso da Companhia em seguir as diretrizes do governador, Helder Barbalho, e da vice-governadora, Hana Ghassan, transformando a matriz energética da indústria em uma energia mais limpa e sustentável, com o objetivo de reduzir as emissões de CO² no meio ambiente", acrescenta Fernando Flexa Ribeiro.

Entenda a cadeia: O gás natural chega ao Pará na forma liquefeita (GNL), em navios metaneiros provenientes da empresa norte-americana New Fortress Energy. A partir disso, o GNL é transportado por gasodutos até à estação de recebimento da Gás do Pará, localizada no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, onde é processado e, em seguida, distribuído para atender às demandas das indústrias locais.

“Essa transição, que já impacta positivamente Barcarena, não se limitará a esse polo industrial. Municípios como Marabá, Juruti, Oriximiná e a Região Metropolitana de Belém também serão beneficiados com o fornecimento do GN”, comenta o diretor-presidente.

A ampliação da infraestrutura de distribuição promete levar os benefícios do gás natural para outras regiões do Estado, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a modernização da matriz energética paraense, em consonância com a preparação para a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém em 2025.