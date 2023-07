Obras da Nova Romulo Maiorana avançam e serviços chegam a 90% no primeiro trecho da obra

Quem passa pela avenida Romulo Maiorana, em Belém, já nota a diferença da via com o avanço das obras de urbanização e paisagismo.Os serviços de drenagem já estão 90% concluídos e a terraplanagem está sendo feita gradativamente.

"Sem dúvidas, essa obra está trazendo muitos benefícios para todos. Eu moro no bairro do Tapanã, mas sempre estou nesta região para pegar o ônibus e essas estruturas darão mais conforto e segurança", disse a cozinheira Maria Oliveira.

VEJA MAIS

São cerca de três quilômetros de obra, que incluem a renovação das redes de drenagem e elétrica, pavimentação e sinalização. O novo trecho da Avenida Rômulo Maiorana também oferecerá à população acessibilidade e ciclovias. O paisagismo vai ornar com o Bosque Rodrigues Alves, ampliando a área verde da capital paraense, proporcionando um espaço acolhedor e amazônico.

"A nossa cidade fica no meio da Amazônia e contextualizar a nossa cidade é de suma importância para todos nós. A cidade fica mais bonita para os moradores, para quem visita. É uma ação positiva e essencial", completou a estudante de educação física, Carla Costa, que estava passeando com as filhas próximo ao Bosque municipal.

Etapas

A obra está dividida em três trechos, sendo o primeiro entre a Avenida Doutor Freitas até a travessa Lomas Valentinas, da travessa Lomas Valentinas até a Vileta e da travessa Vileta até a Antônio Baena.

A modernização na via também contará com quadra de esportes, academia ao ar livre, praça de skate, espaço pet e locais para estações de saúde, além de quiosques, espaço para taxistas, área para a Guarda Municipal e barracas para a venda de produtos naturais.