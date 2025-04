Número de matrículas em tempo integral dobra no Pará, em dois anos

O número de matrículas de estudantes do ensino integral dobrou nos últimos dois anos, passando de 6,6% em 2022 para 13,2% em 2024. É o que aponta o Censo Escolar 2024, divulgado pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O aumento foi registrado em todas as etapas da educação, desde a pré-escola até o ensino médio.

Na pré-escola, o percentual de matrículas em tempo integral subiu de 4,5% para 7,4% entre 2022 e 2024. Nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º), o percentual quase dobrou, passando de 6,7% em 2022 para 13,2% em 2024. Já nos anos finais (6º ao 9º), o avanço foi ainda mais significativo: de 5,9% para 14,5%. No ensino médio, o crescimento também foi expressivo, de 5,2% para 12,3% no mesmo período.

Escola em tempo integral

A Escola em Tempo Integral tem por objetivo a criação de matrículas em tempo integral — igual ou superior a 7 horas diárias — em todas as etapas e modalidades da educação básica. O programa incentiva a ampliação da jornada na educação integral, priorizando as escolas que atendem estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica.

“Quando a gente cria um programa como o Escola em Tempo Integral, é com base total nos resultados do Censo Escolar. Os avanços são um esforço que temos feito com um papel de indutor, de coordenador das políticas junto aos entes federados”, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana.

No Brasil

Em todo o país, de 2022 a 2024, o percentual de jornada dupla nas creches passou de 56,8% para 59,7%. Na pré-escola, o avanço foi de 12,1% para 15,6% e, no ensino fundamental, de 14,4% em 2022 para 19,1% em 2024. O percentual do ensino médio subiu de 20,4% em 2022 para 24,2% em 2024. Considerando todas as etapas, o aumento foi de 18,2% em 2022 para 22,9% em 2024.

O ministro também destacou a dimensão do avanço das matrículas em tempo integral no ensino médio: “Até então, a gente praticamente atingiu a meta do Plano Nacional de Educação (PNE) até 2024. Temos um novo PNE com metas mais ousadas apresentadas ao Congresso para os próximos 10 anos, mas já chegamos a 23%, quando a meta era de 25%”, finalizou.

O programa Escola em Tempo Integral registrou 965 mil alunos matriculados em tempo integral na educação básica durante o ciclo 2023/2024. Para o ciclo seguinte, de 2024/2025, as redes de ensino firmaram compromisso com 943 mil matrículas, que ainda podem ser oficializadas até o dia 9 de maio. A iniciativa tem impulsionado significativamente a adesão à educação integral no país, elevando de 17% para 64% o número de estados e municípios com políticas públicas nessa área entre 2022 e 2024 — um salto de pelo menos 47 pontos percentuais.