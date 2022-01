Unidade Descentralizada atende mais de 400 pessoas no primeiro dia de funcionamento em Santarém

A nova Unidade de Saúde Descentralizada, exclusiva para pacientes com Sintomas Gripais, em Santarém, oeste do Pará, realizou no primeiro dia de funcionamento 429 atendimentos. O local, onde antes funcionava a Casinha do Papai Noel, no bairro Prainha, começou com os atendimentos nesta terça-feira (11), após o aumento de pacientes nas outras duas unidades do município.

“Estamos com mais este ponto de atendimento com uma equipe de apoio, médico, enfermeiro e técnico em enfermagem para otimizar os atendimentos que cresceram nas outras duas unidades: Nova República e Santarenzinho. No primeiro dia, a procura foi dentro do esperado, haja vista que estamos no período chuvoso quando aumenta consideravelmente os casos de gripe”, disse a secretária municipal de Saúde, Vânia Portela.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Santarém (Semsa), na unidade foram realizadas 390 consultas médicas, 11 testes rápidos, 21 testes Swab, ambos para Covid-19, além de 7 procedimentos na sala de medicamentos.

A equipe está atuando com avaliação médica, notificação para monitoramento, dispensação de medicamentos e aferição de sinais vitais com orientações de prevenção e cuidados.

Os pacientes com sintomas gripais leves que precisarem de atendimento podem comparecer ao local com documento de identificação e cartão SUS. A unidade funciona de segunda à sexta-feira de 8h às 17h.

Sobre a Unidade

A estrutura da “Casinha do Papai Noel”, montada em dezembro, pela prefeitura de Santarém, oeste do Pará, imita a realidade de uma casa comum feita de madeira e por esse motivo, o espaço foi reaproveitado para ser uma Unidade de Saúde Descentralizada.