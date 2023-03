No Pará, furtos de hidrômetro caem 50% entre janeiro e fevereiro de 2023; saiba o que fazer

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) registrou uma redução de 50% nos casos de furto de hidrômetro — aparelho que faz as medições do fluxo de água, permitindo coletar o faturamento do cliente mês a mês — entre janeiro e fevereiro de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. De janeiro a fevereiro de 2022, foram contabilizados 188 hidrômetros extraviados nas 53 cidades que a companhia atende no Estado. Já no mesmo intervalo deste ano, os registros da Cosanpa caíram para 93 casos. Mesmo com a redução de casos de furtos desses equipamentos, consumidores registraram, nos últimos dias, a ação de criminosos tendo como alvo os medidores instalados em residências na capital paraense. Por isso, a Cosanpa detalhou orientações ao consumidores em casos de furto.

Além de ser crime, o furto de hidrômetros causa transtornos para toda a população. Os primeiros a sofrer as consequências do ato criminoso são os moradores da residência de onde o medidor de água foi furtado, já que o dano à tubulação gera a falta de água e o prazo para a Cosanpa atender ao pedido de religação é de até 48 horas após a solicitação.

O furto gera também desperdício de água tratada, pode acarretar em diminuição da pressão na rede, prejudicando o abastecimento de toda a vizinhança. Os equipamentos danificados não poderão mais ser utilizados. Os donos dos imóveis que tiveram o hidrômetro furtado receberão novos marcadores sem custo. Porém, toda vez que um aparelho é furtado.

O que fazer em casos de furto?

Em casos de furto de hidrômetros, o morador deve fazer o registro nos canais de atendimento da Cosanpa para que o vazamento provocado pelo crime seja sanado e o serviço de água seja restabelecido. Estão disponíveis aos usuários os seguintes contatos: 0800 70 71 195 (apenas chamadas de telefone fixo) e (91) 9255-7319 (WhatsApp). O prazo de atendimento é de até 24 horas. Já para instalação de um novo hidrômetro, o prazo é de até 90 dias e é necessário o registro da ocorrência em uma unidade da polícia.

Durante este período, nas faturas seguintes, virá o cálculo médio do consumo histórico mensal do cliente. É importante que o cidadão compareça à delegacia mais próxima ou na Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe) para que a pessoa que tenha o hidrômetro furtado tenha o devido respaldo. A delegacia está localizada na avenida João Paulo II, nº 948.

"O furto de hidrômetros ainda é um desafio para Cosanpa, principalmente pelos transtornos causados aos nossos consumidores e pelos custos elevados que a Companhia tem que dispor para movimentar equipes, restabelecer o abastecimento de água nos imóveis e reparar os vazamentos causados por essa atitude de vandalismo", destacou Maurício Almeida, Diretor de Mercado da Cosanpa.

De acordo com o presidente da Cosanpa, José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, "a partir de 2019, com o apoio da equipe de Segurança Pública do Governo do Estado e a colaboração da população que denuncia, registra e informa o furto de hidrômetros em nossos canais de atendimento, a Cosanpa tem reduzido o número desse tipo de ocorrência, inclusive com a detenção de infratores e a aplicação das medidas penais cabíveis", ressaltou José Fernando.

Função do hidrômetro

O hidrômetro é o aparelho que faz as medições do fluxo de água, permitindo coletar o faturamento do cliente mês a mês, e avalia alterações de consumo por meio de alertas do sistema de gestão de micromedição para evitar o desperdício de água. Com isso, automaticamente, o sistema emite um aviso de notificação ao cliente. Ou, em casos de redução drástica do consumo, é possível analisar também a realidade da leitura, com a ocorrência de problemas no medidor ou fraude.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)