Sete municípios paraenses atingidos por desastres receberão R$ 3,4 milhões em repasses federais

Os municípios paraenses de Prainha, São Félix do Xingu, Novo Repartimento, Cachoeira do Arari, Monte Alegre, Mocajuba e Ipixuna receberão o repasse de R$ 3,4 milhões, em decorrência de desastres naturais. O repasse do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, foi autorizado nesta sexta-feira (23).

Serão repassados R$ 963,5 mil para Prainha, R$ 1,5 milhão para São Félix do Xingu, R$ 463,7 mil para Novo Repartimento, R$ 121,3 mil para Cachoeira do Arari e R$ 38,2 mil para Monte Alegre. Os municípios usarão os recursos na compra de itens de assistência humanitária. São Felix do Xingu também fará obras de restabelecimento de bueiros e estradas.

Outras duas cidades paraenses também receberão recursos para ações de restabelecimento. Mocajuba vai contar com R$ 137,8 mil para construção de um muro na Escola de Ensino Fundamental Padre Pedro Hermans e para recuperação de bueiros. Já Ipixuna do Pará terá acesso a R$ 117,6 mil para restabelecimento de pontes, pinguela e estradas vicinais.

Os valores destinados a cada município são definidos por critérios técnicos da Defesa Civil Nacional e variam conforme o valor solicitado no plano de trabalho, magnitude do desastre e número de desabrigados e desalojados, entre outros parâmetros.

Desde o início do ano, já foram repassados pelo MIDR mais de R$ 650 milhões para ações de proteção e defesa civil em todo o Brasil. São recursos para assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais, reconstrução de infraestrutura e moradias atingidas pelo desastre e para a Operação Carro-Pipa, que leva água potável a municípios do semiárido brasileiro.