​Municípios discutem ações preventivas de segurança nas escolas

Diante dos casos de violência registrados em diversas escolas do País nas últimas semanas, várias instituições têm se mobilizado para discutir e encontrar soluções para este problema. Em Belém, o Conselho Municipal de Educação (CME) apresentou, na última quarta-feira (12), um protocolo de prevenção a ataques no ambiente escolar.

Pelo documento, as medidas protetivas a serem adotadas no espaço escolar devem ser baseadas nos princípios da cultura da paz e da educação em direitos humanos, a partir de premissas como respeito às diferenças, cooperação, diálogo, promoção de valores e atitudes de não violência​​ e solidariedade.

Aplicativo

O uso do aplicativo Guardião da Paz, desenvolvido pela Universidade Federal do Pará (UFPA), é uma das medidas previstas pela possibilidade que o sistema oferece de ampliar o controle e a identificação de casos de ameaças e violências. Esta aba do aplicativo, em particular, será monitorada pela Guarda Municipal.

Icoaraci

No próximo dia 30 de abril, no Salão do Júri do Fórum de Icoaraci, representantes de instituições públicas e comunidades escolares de Icoaraci e Outeiro estarão reunidos por convocação feita pela Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, que tem como titular o juiz Antônio Cláudio Von Lehmann Cruz. A área é atendida por 40 escolas, que recebem cerca de 42 mil alunos.

Segundo o magistrado, a ideia é discutir com todos esses atores, ações em andamento e as que precisam ser implementadas para o enfrentamento do fenômeno da violência nas escolas.

Santarém Novo

A Comarca de Vara Única de Santarém Novo promoveu duas reuniões para tratar do mesmo tema. Os encontros, realizados no último dia 12, em São João de Pirabas; e no dia 13, no município-sede, foram presididos pela magistrada titular da Comarca, Célia Gadotti, que acionou o sistema de justiça e instituições ligadas à rede escolar municipal.

Após debates a respeito dos últimos fatos ocorridos em escolas envolvendo crianças e adolescentes, os participantes concordaram em adotar algumas medidas de prevenção que serão discutidas conjuntamente com pais e responsáveis na próxima semana. Os professores deverão conversar com os alunos, repassando orientações e alertando sobre o perigo das fake news.

Conceição do Araguaia

Os promotores de Justiça de Conceição do Araguaia, Alfredo Martins de Amorim (2ª Promotoria) e Adriana Maria Primo de Carvalho (1ª Promotoria), também estiveram reunidos na última quinta-feira (13) com representantes das áreas de Segurança Pública e Educação para tratar de ações preventivas que poderão ser adotadas nos casos de divulgação de ameaças de violência nas escolas do município.

Marabá

Em Marabá, a segurança nas escolas foi pauta de um encontro encabeçado pelos promotores Samuel Furtado, Jane Cleide Souza e Mayanna Queiroz. Na oportunidade, representantes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Educação e 4ª URE (Unidade Regional de Ensino) foram ouvidos e tiveram a oportunidade de expor os trabalhos que estão sendo desenvolvidos.