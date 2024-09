MPPA quer interdição do matadouro de Bom Jesus do Tocantins por descumprimento de normas sanitárias

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da promotora de Justiça Mayanna Queiroz, propôs Ação Civil Pública para que seja interditado o matadouro municipal de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará, devido às precárias condições sanitárias do local.

A ação, propsota na quarta-feira (12), deriva de procedimento administrativo que, desde 2019, acompanha e fiscaliza a adoção de providências recomendadas pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará) em relação ao matadouro municipal.

Em 2021, a Adepará informou que, após fiscalização, foi verificada a ausência de comprovação do Serviço de Inspeção no matadouro, assim como registros dos controles legais de inspeção antes e após os abates.

A vistoria apontou também que havia estrutura com baixa manutenção, forros sujos, ausência do uso da pistola de dardo cativo pneumática para atordoamento dos animais, desrespeitando a legislação de abate humanitário - como uso de dispositivo proibido como a marreta, ausência de local adequado para inspeção das vísceras, fossa saturada, portas dos banheiros danificadas e ausência de caixas identificadas para resíduos (restos de abate pelo chão espalhados).

Desde então, ainda segundo o MPPA, a Promotoria de Justiça vem solicitando informações ao município sobre providências para melhorias no local. Em 2022, a prefeitura municipal respondeu ao MP que a estrutura do abatedouro municipal estaria sendo alterada, na etapa final do projeto de reforma e ampliação, tendo sido iniciado o processo de licitação a respeito dos materiais exigidos pelos fiscais da Adepará, bem como a documentação para controle do Serviço de Inspeção.

Já em 2024, o MPPA requisitou nova fiscalização, a qual indicou que as instalações gerais e procedimentos de inspeção continuam os mesmos, com exceção dos currais que se encontram em obras. O matadouro ainda funciona sem as licenças sanitárias e o registro nos órgãos competentes, em desacordo, portanto, com a legislação sanitária e consumerista.

A Adepará alertou para a contaminação cruzada entre carne limpa e resíduos, o que pode resultar em surtos de doenças infecciosas graves. Além disso, a ausência de um sistema adequado de tratamento de resíduos e efluentes tem causado a poluição de rios e solos na região, impactando negativamente o meio ambiente e a qualidade de vida da população.

O Ministério Público informou ainda que considerou que, “além do risco à saúde pública, as condições atuais do matadouro também violam direitos fundamentais dos trabalhadores, por conta da falta de equipamentos de proteção individual (EPIs), a exposição a ambientes insalubres e a ausência de condições mínimas de segurança no trabalho, configurando graves violações às normas trabalhistas e de segurança", afirmou, na ação, a promotora de Justiça Mayanna Queiroz.

Outro ponto crucial apontado pelo MPPA é o impacto ambiental causado pela operação do matadouro em condições inadequadas, já que a ausência de um sistema eficiente de tratamento de resíduos e efluentes tem resultado na contaminação de corpos d’água e do solo na região.

Diante da gravidade da questão, a Promotoria de Justiça ajuizou a Ação Civil Pública para que seja determinada a interdição do matadouro municipal de Bom Jesus do Tocantins, a fim de cessar as atividades que possam causar danos à saúde pública e ao meio ambiente. Em caso de descumprimento, o MPPA requer a aplicação de pena de multa diária no valor de R $50 mil.

O Ministério Público também determinou a reforma ou construção de um novo espaço para instalação de um matadouro municipal adequado às normas sanitárias e ambientais. Por fim, é requerida a condenação do município ao pagamento por danos morais coletivos causados aos consumidores de Bom Jesus do Tocantins, em valor a ser estabelecido em Juízo. A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a prefeitura desse município.